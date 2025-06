De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Eid al Adha-groeten overgebracht aan moslims over de hele wereld en solidariteit betuigd met het Palestijnse volk en andere gemeenschappen die door conflicten worden getroffen.

“Namens mijn land en mijn natie groet ik met respect onze Palestijnse broeders en zusters die een waardig verzet bieden tegen alle barbaarsheid van Israël en die een heldhaftige strijd voeren in Gaza en de bezette gebieden,” zei Erdogan donderdag in zijn videoboodschap.

Hij bracht ook een eerbetoon aan degenen die hun leven hebben verloren in Gaza en zei: "Ik herdenk al onze broeders en zusters in Gaza die in deze aanvallen zijn gemarteld met genade, en ik wens een spoedig herstel aan degenen die gewond zijn geraakt."

Erdogan sprak de hoop uit dat de instabiliteit in door conflicten getroffen regio's, waaronder Gaza, Soedan en Somalië, spoedig tot een einde zal komen.

“Historische stap naar einde van bloedige oorlog”

Hij bevestigde de inzet van Turkije om het geweld in Palestina te stoppen en verklaarde: "We doen alles wat in onze macht ligt om de genocide in Palestina te stoppen en ervoor te zorgen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne eindigt met een rechtvaardige vrede."

Erdogan benadrukte diplomatieke inspanningen en wees op een recente bijeenkomst die op maandag 2 juni in Istanbul werd gehouden, die hij beschreef als een "historische stap richting het beëindigen van de bloedige oorlog die zijn vierde jaar is ingegaan."

Over buurland Syrië zei Erdogan dat Turkije de inspanningen van de nieuwe regering van het land verwelkomt en steun uitspreekt voor Syrië's aspiraties naar nationale eenheid, territoriale integriteit en langdurige ontwikkeling.

"Met de steun van al onze broederlijke landen in de regio geloven we dat Syrië duurzame vrede zal bereiken en zijn vroegere glorie zal herwinnen," zei hij.