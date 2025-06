Het Amerikaanse leger heeft enkele vliegtuigen en schepen verplaatst van bases in het Midden-Oosten die mogelijk kwetsbaar zijn voor een eventuele Iraanse aanval, vertelden twee Amerikaanse functionarissen woensdag aan Reuters.

De verplaatsingen komen op een moment dat president Donald Trump de wereld in onzekerheid laat over de vraag of de Verenigde Staten zich zullen aansluiten bij Israël in de bombardementen op Iraanse nucleaire en raketinstallaties. Ondertussen vluchtten inwoners uit de Iraanse hoofdstad op de zesde dag van de luchtaanvallen.

Hiernaast heeft de Amerikaanse ambassade in Qatar donderdag een waarschuwing uitgegeven waarin het tijdelijk personeel beperkt wordt in hun toegang tot de Al Udeid-luchtmachtbasis. Dit is de grootste Amerikaanse militaire installatie in het Midden-Oosten, gelegen in de woestijn buiten Doha.

De ambassade riep personeel en Amerikaanse burgers in Qatar op om extra waakzaam te zijn "uit een overvloed aan voorzichtigheid en in het licht van de aanhoudende regionale vijandelijkheden".

De twee Amerikaanse functionarissen, die anoniem wilden blijven, verklaarden dat de verplaatsing van vliegtuigen en schepen deel uitmaakt van plannen om Amerikaanse troepen te beschermen. Ze weigerden echter te zeggen hoeveel er zijn verplaatst en waarheen.

Een van de functionarissen gaf aan dat vliegtuigen die niet in versterkte schuilplaatsen stonden, zijn verplaatst van de Al Udeid-basis, en dat marineschepen zijn verplaatst van een haven in Bahrein, waar de 5e vloot van het leger is gestationeerd.

"Dit is geen ongebruikelijke praktijk," voegde de functionaris toe. "Bescherming van de troepen heeft prioriteit."

Amerikaanse maritieme middelen verplaatst naar het Midden-Oosten

Volgens een rapport van Reuters deze week zijn meerdere tankvliegtuigen naar Europa verplaatst en andere militaire middelen naar het Midden-Oosten, waaronder extra gevechtsvliegtuigen.

Een vliegdekschip in de Indo-Pacific is ook onderweg naar het Midden-Oosten.

Israël begon vrijdag een luchtoorlog nadat het had geconcludeerd dat Iran op het punt stond een kernwapen te ontwikkelen.

Iran ontkent dat het kernwapens nastreeft.

Iran heeft aan Washington laten weten dat het krachtig zal reageren als de Verenigde Staten direct betrokken raken bij de militaire campagne van Israël, aldus de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève op woensdag.