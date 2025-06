Verschillende Deense mediakanalen hebben via Google Ads pro-Israël advertenties geplaatst, waaronder een video gericht op een aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) die een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, meldde de staatsomroep DR woensdag.

Tot de betrokken mediabedrijven behoren Deense outlets zoals Jysk-Fynske Medier, JP/Politikens Hus, Aller Media en Berlingske Media.

Academici hebben de advertenties bestempeld als “propaganda” en uitten zorgen over de mogelijke invloed ervan op de publieke opinie.

“Dit is heel duidelijke Israëlische propaganda. Daar is geen twijfel over,” zei universitair hoofddocent Jakob Bak Kristensen tegen DR.

“Er is geen complexiteit, en geen van de gruweldaden die in Gaza plaatsvinden worden genoemd. Het is volledig losgekoppeld,” voegde hij eraan toe.

Thomas Ploug, professor toegepaste ethiek aan de Universiteit van Aalborg, uitte ook kritiek op de campagne.

“Politieke advertenties zijn problematisch omdat ze een enorm potentieel hebben voor misinformatie. Sommige delen ervan, voor zover ik weet, dienen duidelijk als propaganda,” zei hij.

De advertenties zouden gefinancierd zijn door het Israëlische overheidsbureau voor advertenties.

“We hebben de banners in Google geïdentificeerd en geblokkeerd, samen met de link naar de YouTube-video, en de adverteerder verwijderd,” zei Lisbet Roge Jensen, marketingdirecteur bij Berlingske Media.

In een schriftelijke reactie liet Google weten actie te hebben ondernomen tegen advertenties die hun richtlijnen schenden, waaronder die met “schokkende of gewelddadige inhoud.”

Na onderzoek bevestigde het bedrijf dat het enkele van de betreffende advertenties had verwijderd.

Google voegde eraan toe dat het wereldwijd ongeveer 10.000 advertenties per minuut verwijdert als onderdeel van hun inspanningen om een veilig netwerk voor advertenties te behouden.