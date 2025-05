Duitse autoriteiten willen vier buitenlandse inwoners uitzetten vanwege hun deelname aan pro-Palestijnse en anti-genocide protesten, volgens een nieuwsbericht. Deze beslissing vertoont gelijkenissen met pogingen van de Trump-regering om pro-Palestijnse activisten in Amerika het zwijgen op te leggen.

Volgens het online platform The Intercept heeft de Berlijnse Senaat uitzettingsbevelen uitgevaardigd voor staatsburgers uit de Verenigde Staten, Polen en Ierland, hoewel geen van hen veroordeeld is voor enig misdrijf. De bevelen moeten binnen een maand ten uitvoer worden gebracht.

"Wat we hier zien komt rechtstreeks uit het draaiboek van extreemrechts," zegt Alexander Gorski, een advocaat die twee van de getroffen demonstranten vertegenwoordigt. "Je ziet het zowel in de VS als in Duitsland: politiek protest wordt de mond gesnoerd door de verblijfsstatus van demonstranten aan te vallen."

De beschuldigingen van de autoriteiten tegen Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien en Roberta Murray vloeien voort uit hun deelname aan pro-Palestijnse demonstraties, waaronder een bezetting van het gebouw van de Vrije Universiteit Berlijn eind 2024.

Volgens het rapport zijn de uitzettingsbevelen, uitgevaardigd onder de Duitse migratiewetgeving, tot stand gekomen ondanks interne bezwaren van het hoofd van de Berlijnse immigratiedienst en werden ze gedreven door politieke druk.

De betrokkenen worden beschuldigd van het steunen van "terrorisme en antisemitisme", waarbij de beschuldigingen variëren van het scanderen van verboden leuzen tot kleine confrontaties met de politie. Ze vechten de beslissing aan en veroordelen wat zij beschrijven als het "wapenen van wetgeving rondom migratie" door Duitsland.

Interne e-mails verkregen door The Intercept onthullen politieke druk achter de uitzettingsbesluiten, ondanks tegenstand van immigratieambtenaren in Berlijn.

De beslissing heeft geleid tot felle kritiek, waarbij critici het een aanval op de vrijheid van meningsuiting noemen en zich afvragen of Duitsland in de voetsporen van de Trump-regering treedt.