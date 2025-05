De Franse justitiële autoriteiten hebben een onderzoek tegen de weduwe van de voormalige Rwandese president Juvénal Habyarimana gesloten. Het onderzoek betrof beschuldigingen dat zij een rol zou hebben gespeeld in de genocide van 1994 tegen de Tutsi's, maar er zijn geen aanklachten tegen haar ingediend, aldus verschillende bronnen dicht bij de zaak aan AFP.

Agathe Habyarimana, 82 jaar oud, woont sinds 1998 in Frankrijk. Kigali heeft herhaaldelijk om haar uitlevering gevraagd, maar op dit moment zal zij niet door een Franse rechtbank worden berecht, voegden de bronnen toe, die anoniem wilden blijven.

De voormalige first lady ontvluchtte Rwanda met Franse hulp, slechts enkele dagen nadat het vliegtuig van haar man in april 1994 werd neergeschoten. Dit incident leidde tot de genocide waarbij ongeveer 800.000 mensen werden gedood, een van de ergste wreedheden van de 20e eeuw.

Het onderzoek begon in 2008, toen een in Frankrijk gevestigde slachtofferorganisatie een juridische klacht indiende tegen Habyarimana. Zij werd ondervraagd op verdenking dat zij deel uitmaakte van de Hutu-machtkring die de moorden op voornamelijk etnische Tutsi's zou hebben gepland en uitgevoerd.

In het onderzoek had zij de status van 'getuige met bijstand', wat in het Franse rechtssysteem een tussenpositie is tussen getuige en verdachte.

De onderzoeksrechters die verantwoordelijk waren voor de zaak verklaarden in een uitspraak van vrijdag dat "er op dit moment geen serieus en consistent bewijs is... dat zij medeplichtig zou kunnen zijn geweest aan een daad van genocide" of dat zij "deelgenomen zou hebben aan een overeenkomst om genocide te plegen".

"Hoewel het gerucht hardnekkig is, kan het niet als bewijs dienen bij gebrek aan gedetailleerd en consistent bewijs," voegden zij eraan toe, waarbij zij benadrukten dat de "belastende getuigenissen tegenstrijdig, inconsistent en zelfs onjuist lijken te zijn."

'Zo snel mogelijk'

De beslissing kan betekenen dat de zaak tegen haar in de komende maanden wordt afgewezen en formeel wordt afgesloten.

Maar Franse anti-terreur aanklagers, die haar in staat van beschuldiging wilden stellen, dienden in september al een zaak in bij het Parijse hof van beroep, met een hoorzitting gepland voor woensdag.

"Mevrouw Habyarimana wacht met grote sereniteit de uitkomst van de procedure af," zei haar advocaat Philippe Meilhac, die de nieuwe uitspraak verwelkomde.

"Het is tijd dat de noodzakelijke seponering van de zaak zo snel mogelijk wordt uitgesproken."

Haar zaak heeft bijgedragen aan de spanningen tussen Parijs en de post-genocide autoriteiten in Kigali onder president Paul Kagame, die Frankrijk ervan heeft beschuldigd medeplichtig te zijn aan de moorden en vervolgens de daders te hebben beschermd.

President Emmanuel Macron erkende tijdens een bezoek aan Rwanda in 2021 de "verantwoordelijkheden" van Frankrijk in de genocide en zei dat alleen de overlevenden "het geschenk van vergeving" konden schenken.

Maar hij bood geen excuses aan, en Kagame, die de Tutsi-opstand leidde die een einde maakte aan de genocide, heeft lang aangedrongen op een sterkere verklaring.

Een historische commissie, ingesteld door Macron en geleid door historicus Vincent Duclert, concludeerde in 2021 ook dat er sprake was van een "falen" van Frankrijk onder voormalig leider François Mitterrand, maar voegde eraan toe dat er geen bewijs was dat Parijs medeplichtig was aan de moorden.