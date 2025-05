Turkije heeft het rapport van het Europees Parlement (EP) voor 2023–2024 over het land krachtig verworpen en het bestempeld als een verdraaid en bevooroordeeld document vol met “ongegronde beschuldigingen” tegen Ankara’s binnenlands en buitenlands beleid.

In een verklaring die woensdag werd uitgegeven, bekritiseerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken het rapport dat tijdens de plenaire vergadering van het EP werd aangenomen. Het ministerie stelde dat het rapport de vooringenomenheid weerspiegelt van een instelling die “propagandaplatforms biedt aan terroristische organisaties” en groepen waarvan het centrale doel is om tegen Turkije te zijn.

“Wij verwerpen de ongegronde uitspraken van een instelling die propaganda levert aan terroristische organisaties en de groepen die anti-Turkije sentimenten tot hun bestaansreden hebben gemaakt, over de politieke dynamiek in ons land, ons buitenlands beleid en het bezoek van onze president aan de Turkse Republiek van Noord-Cyprus,” zei het ministerie.

Het ministerie riep het EP verder op om in de toekomst een meer constructieve en evenwichtige benadering aan te nemen, met name in de context van Turkijes langdurige EU-toetredingsproces.

“In de komende periode verwachten we dat het EP zijn verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat onze betrekkingen met de EU, met inbegrip van ons toetredingsproces, worden voortgezet op basis van wederzijds voordeel,” concludeerde de verklaring.