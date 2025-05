De Organisatie van Turkse Staten (OTS) heeft de Boedapest-verklaring aangenomen, waarin de solidariteit tussen haar leden wordt herbevestigd en de Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC), samen met Hongarije en Turkmenistan, wordt erkend als een “onlosmakelijk deel van de Turkse wereld.”

De verklaring werd woensdag afgelegd aan het einde van een informeel topoverleg van de OTS-staatshoofden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Volgens bronnen van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken weerspiegelt de verklaring de groeiende politieke wil binnen het blok om de institutionele kracht te versterken, regionale banden te verdiepen en samen te werken aan mondiale kwesties.

De top, die werd gehouden onder het thema “Ontmoetingspunt van Oost en West,” werd bijgewoond door leiders en functionarissen van de lidstaten Turkije, Azerbeidzjan, Kazachstan en Kirgizië, evenals waarnemersstaten Hongarije, Turkmenistan en de TRNC.

Sterke steun voor Turkse Cyprioten

Een centraal punt in de verklaring was de expliciete steun van de OTS voor de TRNC, die werd geprezen om haar bijdragen aan de organisatie. Ook werd opgeroepen tot een “wederzijds aanvaardbare en uitvoerbare” oplossing voor het decennialange Cyprus-conflict, gebaseerd op de huidige realiteiten op het eiland en met gelijke rechten voor Turkse Cyprioten.

Deze stap markeert een opmerkelijke verschuiving in multilaterale steun voor de TRNC, die in 1983 onafhankelijkheid uitriep na jaren van Griekse agressie en geweld tegen Turken, en een militaire interventie door Turkije in 1974. De verklaring benadrukte ook het belang van solidariteit om deze rechten te waarborgen en verdere marginalisatie van Turkse Cyprioten te voorkomen.

Toewijding aan eenheid, veiligheid en samenwerking met jongeren

De verklaring herbevestigde de toewijding van de OTS aan eenheid, territoriale integriteit en institutionele ontwikkeling, zoals vastgelegd in het Handvest van de Turkse Wereld.

Leiders benadrukten het belang van het voorkomen van pogingen om het Turkse blok te verdelen of te verzwakken, en riepen op tot meer samenwerking tussen leden en waarnemers.

Opmerkelijk is dat het document nieuwe uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en sport aanmoedigde, inclusief evenementen georganiseerd door waarnemers zoals de TRNC, om culturele en maatschappelijke banden binnen de Turkse wereld te versterken.

De regionale rol van Turkije en mondiale kwesties

De leiders spraken hun waardering uit voor de constructieve rol van Turkije in het bevorderen van regionale vrede, met name zijn inspanningen in Syrië voor een stabiele politieke overgang, het opheffen van sancties en het behoud van territoriale integriteit.

De verklaring ging ook in op internationale crises, waaronder de aanhoudende oorlog in Gaza. De OTS-leiders uitten “diepe bezorgdheid” over de humanitaire situatie en herhaalden oproepen voor een permanente en alomvattende wapenstilstand, de vrijlating van gijzelaars en de implementatie van een tweestatenoplossing gebaseerd op de grenzen van 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina.

Nieuwe initiatieven over Afghanistan en terrorisme

Een andere belangrijke uitkomst was de oprichting van een Afghanistan-werkgroep, die belast is met het ontwikkelen van een gezamenlijke positie van de lidstaten over kwesties met betrekking tot Afghanistan. Een aparte gezamenlijke verklaring werd aangenomen door de Raad van Staatshoofden over dit onderwerp.

De top riep ook op tot gezamenlijke actie tegen terrorisme, grensoverschrijdende misdaad en cyberdreigingen, terwijl er werd aangedrongen op versnelde samenwerking in de defensie-industrie. Lidstaten beloofden inspanningen te harmoniseren op het gebied van desinformatie, racisme, islamofobie en haatzaaiende uitlatingen.

Steun voor Turkije’s mondiale kandidaturen

De verklaring steunde de kandidaturen van Turkije voor verschillende prominente internationale posities, waaronder een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad (2037–2038), een zetel in de Uitvoerende Raad van UNESCO (2025–2029) en lidmaatschap van de VN-Economische en Sociale Raad (2026–2028).

In een symbolisch gebaar werd de Ali Sir Nevai Internationale Prijs uitgereikt aan Nobelprijswinnaar Aziz Sancar voor zijn bijdragen aan de wetenschap en de eenheid van de Turkse wereld.