China, Pakistan en Afghanistan hebben woensdag afgesproken om het miljardenproject China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) uit te breiden naar Afghanistan, volgens een officiële verklaring van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De overeenkomst werd bereikt tijdens een trilaterale bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen in Peking, georganiseerd door de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Ishaq Dar en de waarnemend Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi waren ook aanwezig.

“Ze kwamen overeen om de samenwerking binnen het Belt and Road Initiative (BRI) te verdiepen en de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) uit te breiden naar Afghanistan,” aldus het ministerie.

Een aparte verklaring uit Peking meldde dat de drie landen zouden “samenwerken om het Belt and Road Initiative gezamenlijk uit te bouwen, de uitbreiding van de China-Pakistan Economic Corridor naar Afghanistan te bevorderen en de constructie van regionale verbindingsnetwerken te versterken.”

Het $64 miljard kostende CPEC-project is een vlaggenschip van het BRI. Het verbindt de noordwestelijke Chinese provincie Xinjiang met de Pakistaanse havenstad Gwadar in Balochistan via een netwerk van wegen, spoorwegen en pijpleidingen voor vracht-, olie- en gastransport.

Het Belt and Road Initiative is China’s programma voor een wereldwijde infrastructuur dat gericht is op het verbeteren van economische connectiviteit tussen China en partnerlanden.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de ministers van Buitenlandse Zaken ook manieren om de diplomatieke samenwerking te versterken, de communicatie te verbeteren en praktische stappen te ondernemen om handel, infrastructuur en ontwikkeling te bevorderen.

Ze benadrukten een gezamenlijke inzet om terrorisme te bestrijden en regionale stabiliteit en welvaart te ondersteunen.