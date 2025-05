China heeft zijn leger, marine, luchtmacht en raketmacht ingezet voor grootschalige oefeningen rond Taiwan. Volgens Beijing zijn deze gericht op het oefenen van 'precisieaanvallen' en een blokkade van het eiland. Als reactie hierop heeft Taiwan vliegtuigen en schepen ingezet en landgebaseerde raketsystemen geactiveerd.

De oefeningen van dinsdag waren volgens Beijing bedoeld als 'strenge waarschuwing en krachtige afschrikking' tegen vermeende separatisten in Taiwan.

Kolonel Shi Yi, woordvoerder van het Chinese Oostelijk Theater Commando, verklaarde dat de oefeningen bestonden uit 'patrouilles ter voorbereiding op gevechten op zee en in de lucht, gezamenlijke overheersing, aanvallen op maritieme en gronddoelen, en blokkades van belangrijke gebieden en zeeroutes'.

De strijdkrachten van Peking "omsingelen Taiwan vanuit meerdere richtingen", zei hij.

De oefeningen omvatten ook trainingen voor "multidirectionele precisieaanvallen", zei het Oostelijk Theater Commando in een verklaring.

Een video die door het leger werd gedeeld op het X-achtige Weibo-platform toonde beelden van wapens afgewisseld met animaties van Sun Wukong, de legendarische Monkey King uit de klassieke Chinese roman "Journey to the West".

De video bereikt een hoogtepunt met Chinese troepen die satellieten lijken te gebruiken om doelen in Taiwan te markeren, voordat het eindigt met een reeks raketexplosies terwijl meerdere Monkey Kings een gigantische kikkermonster aanvallen.

Een afbeelding die door het leger werd gedeeld, toonde Taiwans hoogste functionaris Lai Ching-te als een insect dat boven een open vuur wordt geroosterd.

"(Taiwanese) autoriteiten' koppige vasthoudendheid aan het Taiwanese onafhankelijkheidsstandpunt en hun zinloze poging om het land van buitenaf te splitsen door onafhankelijkheid te zoeken... is gedoemd te mislukken", zei woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Guo Jiakun.

Taiwan zei dat het zijn vliegtuigen en schepen en landgebaseerde raketsystemen had ingezet als reactie op de aanhoudende oefeningen en beschuldigde Beijing ervan 's werelds "grootste onruststoker" te zijn.

De oefeningen komen nadat de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zondag in Japan had gezegd dat de Verenigde Staten zouden zorgen voor "afschrikking" in de Straat van Taiwan en Beijing "agressief" had genoemd.

Beijing heeft de inzet van straaljagers en marineschepen rond Taiwan de afgelopen jaren opgevoerd.

China heeft 21 oorlogsschepen rond het eiland ingezet, waaronder de Shandong-vliegdekschipgroep, samen met 71 vliegtuigen en vier kustwachtschepen tijdens de oefeningen, aldus het Taiwanese ministerie van Defensie. Er was geen echt vuur gedetecteerd, aldus het ministerie.

Het was het hoogste aantal oorlogsschepen dat op één dag werd gedetecteerd sinds mei vorig jaar, toen er 27 marineschepen werden gemeld, en het hoogste aantal vliegtuigen sinds de 153 die in oktober werden gedetecteerd, volgens een AFP-telling van de cijfers van het ministerie.

De spanningen in de Straat van Taiwan zijn geëscaleerd sinds de Taiwanese topfunctionaris Lai in mei 2024 aantrad.

Lai noemde China een "buitenlandse vijandige macht" en stelde maatregelen voor om de groeiende Chinese "spionage en infiltratie" tegen te gaan.

Mogelijk brandpunt

In Washington benadrukt president Donald Trump "het belang van het handhaven van de vrede in de Straat van Taiwan", vertelde Karoline Leavitt, woordvoerder van het Witte Huis, tijdens een briefing.

Ze herhaalde dat de VS "tegen elke unilaterale poging is om de status quo met geweld of dwang te veranderen".

De Europese Unie beschuldigde China ervan de spanningen in de Straat van Taiwan te vergroten door militaire oefeningen te houden en riep alle partijen op om "terughoudendheid te betrachten".

China heeft de afgelopen jaren meerdere grootschalige oefeningen rond het eiland uitgevoerd, vaak beschreven als repetities voor een blokkade en inname van het gebied.

Analisten hebben gespeculeerd dat China eerder een blokkade van Taiwan zou proberen dan een algehele invasie zou lanceren, wat riskanter was en een enorme militaire inzet zou vereisen.

De militaire expert van Taipei, Su Tzu-yun, vertelde het persbureau AFP dat de oefeningen van vergelijkbare omvang leken te zijn als de "Joint Sword"-oefeningen in mei en oktober.

Oefeningen die direct na Hegseths bezoek aan de regio Azië-Pacific werden gehouden, lieten zien dat China de regering van Trump op de proef stelde, aldus Lin Ying-yu van de Tamkang-universiteit.

China verzet zich tegen de Amerikaanse steun voor het eiland. In 1979 nam Washington een "één-China"-beleid aan, waarbij de Volksrepubliek China (China) werd erkend en de Republiek China (Taiwan) werd ingetrokken, waarbij China "de enige wettelijke regering van China" was.

De VS heeft echter niet ingestemd met de eisen van Beijing om de Chinese soevereiniteit over Taiwan te erkennen, waarvan China zegt dat het zijn afgescheiden regio is die op een dag zal worden samengevoegd met het vasteland van China.

Taiwan — een grootmacht in de productie van halfgeleiderchips — is een potentieel brandpunt tussen China en de Verenigde Staten, de belangrijkste veiligheidspartner van het eiland.

Hoewel de Verenigde Staten wettelijk verplicht zijn om wapens te leveren aan Taiwan, heeft Washington lang "strategische dubbelzinnigheid" gehandhaafd als het gaat om de vraag of het zijn leger zou inzetten om het eiland te verdedigen tegen een Chinese aanval.

Het geschil tussen China en Taiwan dateert uit 1949, toen de nationalistische Kuomintang-troepen van Chiang Kai-shek naar Taiwan vluchtten nadat ze de Chinese burgeroorlog hadden verloren van de communistische strijders van Mao Zedong.

Taiwan ziet zichzelf als een soeverein land, maar heeft zich onthouden van het uitroepen van formele onafhankelijkheid, wat een rode lijn is voor Beijing.

Slechts 11 landen en het Vaticaan erkennen Taiwan's claim op staatssoevereiniteit.