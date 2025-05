Op 20 februari werd de Canadese journalist en activist Yves Engler gearresteerd door de politie van Montreal vanwege sociale mediaberichten waarin hij kritiek uitte op Israël.

De berichten werden bij de politie gemeld door de pro-Israëlische commentator Dahlia Kurtz, wiens anti-Palestijnse geschriften, waaronder oproepen tot deportatie van activisten die solidair zijn met Palestina, eerder kritiek hadden gekregen van Engler op X.

Als gevolg hiervan beschuldigde Kurtz Engler van intimidatie, wat leidde tot zijn arrestatie door de politie van Montreal.

Nadat de politie van Montreal Engler op de hoogte had gebracht van hun plannen om hem te arresteren, ontkende hij de beschuldigingen van intimidatie en verklaarde hij dat hij slechts had gereageerd op Kurtz’ “gewelddadige, racistische, anti-Palestijnse berichten.”

Diezelfde dag schreef hij op zijn website: “Ik word aangeklaagd omdat ik reageer op anti-Palestijnse haat op X.” Engler verklaarde: “Ik heb Kurtz nooit ontmoet. Ik heb haar ook nooit een bericht gestuurd of gemaild. Ik heb haar nooit bedreigd. Ik volg haar niet eens op X (het algoritme van Twitter plaatst haar berichten in mijn feed).”

Engler startte ook een actiecampagne, die op het moment van schrijven meer dan 3.600 handtekeningen had verzameld van mensen die de politie van Montreal opriepen om de aanklachten te laten vallen.

In een latere post met de titel “Politie boos over mijn schrijven over belachelijke aanklachten, dus voegen ze meer toe,” onthulde Engler dat de politie nieuwe aanklachten tegen hem had ingediend omdat hij had geschreven over zijn aanstaande arrestatie.

“Je kunt dit niet verzinnen,” schreef Engler. “Aanvankelijk beschuldigde de politie van Montreal me van het lastigvallen van een anti-Palestijnse mediapersoonlijkheid omdat ik schreef over de genocide van Israël. Nu beschuldigen ze me van het lastigvallen van de politie omdat ik schreef over de aanklachten tegen mij... De politieonderzoeker kondigde ook aan dat ze me een nacht zouden vasthouden uit angst dat ik zou ‘recidiveren’ (terugvallen). Met andere woorden, dat ik opnieuw zou schrijven over de absurde aanklachten tegen mij. Schuldig zoals beschuldigd.”

De volgende dag arresteerde de politie van Montreal Engler in wat Alex Tyrell, leider van de Groene Partij van Quebec, omschreef als “een schokkende aanval op de vrijheid van meningsuiting en democratische rechten en kritiek op Israël in Canada – een land dat een vrije, democratische samenleving zou moeten zijn.”

Geen geïsoleerd incident

Het gericht aanpakken van individuen vanwege hun betrokkenheid bij solidariteit met Palestina is niet ongebruikelijk in Canada, hoewel de arrestatie van zo’n prominente activist en wetenschapper – Engler heeft 13 boeken geschreven over de Canadese geschiedenis en buitenlandse politiek en heeft door het land gereisd voor lezingen – laat zien dat de staat bereid is prominente figuren in de beweging tegen Israëlische apartheid en genocide te vervolgen.

Engler is niet de eerste prominente voorstander van Palestijnse rechten die door de Canadese politie wordt aangepakt. In november 2024 voerde de politie van Vancouver een gemilitariseerde inval uit in het huis van Charlotte Kates, een leider van het Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network (de Canadese regering had Samidoun de maand ervoor als terroristische entiteit bestempeld).

Global News meldde: “Buren werden rond 9 uur ’s ochtends wakker van het geluid van een ‘knal’ en waren verrast om een gepantserd politievoertuig en zwaarbewapende leden van het Emergency Response Team van de politie van Vancouver te zien buiten het huis in de buurt van 1st Avenue en Victoria Drive.”

Buren van Kates beschreven een “zware politieaanwezigheid,” “rook van een flitsgranaat” en het inslaan van ramen door de politie van Vancouver. Ze karakteriseerden de machtsvertoon als meer passend bij een “gijzelsituatie” of “een vuurgevecht of iets, een hoog niveau van geweld” in plaats van de arrestatie van een leider van een grassroots liefdadigheids organisatie.

Diezelfde maand voerde de Canadese politie ook gemilitariseerde invallen uit in de huizen van de “Indigo 11,” een groep activisten die posters hadden geplakt op Indigo-boekhandels en hun ramen rood hadden geverfd om aandacht te vestigen op eigenaresse Heather Reisman, die een stichting runt om buitenlanders te rekruteren voor het Israëlische leger.

Tijdens nachtelijke invallen in de huizen van de activisten “[brak de politie] deuren open, beval verdachten uit hun bed te komen en ging door met het volledig doorzoeken van elke kamer en het in beslag nemen van computers, auto’s en andere privé-eigendommen, in sommige gevallen in aanwezigheid van angstige kinderen en ouderen.”

De operatie wordt geschat op een kostenpost van honderden duizenden dollars. Irina Ceric, een hoogleraar rechten aan de Universiteit van Windsor, zei: “Het lijkt een poging te zijn om deze activisten te intimideren en te terroriseren.”

De Canadese politie heeft specifiek de solidariteitsbeweging met Palestina aangepakt, onder meer via een geheimzinnig team binnen de Toronto Police Service genaamd Project Resolute.

Onder Project Resolute hebben agenten nachtelijke invallen uitgevoerd in de huizen van talrijke activisten. De plundering van het huis van een Palestijns-Canadese familie was zo gewelddadig dat een familielid verklaarde: “Het bracht ons terug naar ons leven op de Westelijke Jordaanoever, toen Israëlische soldaten ons huis binnenvielen.”

Bij protesten door het hele land hebben activisten die solidair zijn met Palestina te maken gehad met agressief politieoptreden. In mei 2024 gebruikte de politie in oproeruitrusting traangas en wapenstokken om een straatprotest in Montreal te onderdrukken. Diezelfde maand verspreidde de politie van Vancouver met geweld een blokkade van een spoorlijn; een van de betrokken agenten droeg een patch met de Israëlische vlag.

Veel studenten, journalisten en activisten in Canada hebben disciplinaire maatregelen ondergaan vanwege hun publieke steun voor Palestijnse rechten. Dr. Yipeng Ge, een student aan de Universiteit van Ottawa, werd geschorst vanwege een pro-Palestijnse post op sociale media.

Hetzelfde overkwam een culinaire instructeur aan George Brown College genaamd Bashir Munye, een verpleegkundestudent aan de Universiteit van Manitoba, en een nefroloog in het Mackenzie Richmond Hill Hospital.

De censuurcampagne leidde ertoe dat 650 advocaten, rechtenstudenten en professoren in Canada een open brief publiceerden waarin ze wezen op het “verlammende effect” op de vrijheid van meningsuiting binnen de juridische gemeenschap van het land.

Een artikel uit december 2023 van CBC, de nationale omroep van Canada, merkte op: “Restaurantpersoneel dat hun baan verliest omdat ze juichten voor een pro-Palestijns protest. Een Palestijns-Canadese journalist ontslagen vanwege haar sociale mediaberichten waarin ze opriep tot een #freepalestine. Medische bewoners die werden aangemerkt bij potentiële wervingscommissies vanwege hun steun aan Palestijnen.”

In de winter van 2022 stemde de studentenraad van de McGill Universiteit in Montreal met 71 procent voor een solidariteitsbeleid met Palestina dat werd voorgesteld door de Students’ Society of McGill University (SSMU).

Het populaire beleid riep op tot boycot en desinvestering van “alle bedrijven en instellingen die medeplichtig zijn aan koloniale apartheid tegen Palestijnen” en riep McGill op om “surveillance of lastercampagnes tegen Palestijnse en pro-Palestijnse studenten” te veroordelen.

Als reactie dreigde de administratie van McGill de financiering van de SSMU, een gekozen orgaan dat ongeveer 24.000 bachelorstudenten vertegenwoordigt, in te trekken. Op 20 november 2023 stemden studenten met 78 procent voor het SSMU-beleid tegen genocide in Palestina; dit werd echter ook ingetrokken.

Tijdens de genocide in Gaza door Israël werden studentenprotesten die opriepen tot het verbreken van commerciële en politieke banden tussen Canadese universiteiten en Israël veroordeeld door politici van verschillende partijen en met geweld onderdrukt door de politie.

Deelnemers aan het protestkamp van de Universiteit van Alberta herinnerden zich hoe hun protest werd uiteengedreven: “…zonder provocatie lanceerde de politie een plotselinge en gewelddadige aanval op wat overbleef van onze vreedzame bijeenkomst. Ze stormden op ons af, sloegen ons met wapenstokken en schilden, en vuurden peperballen en granaten op ons af. Ze gooiden demonstranten, waaronder studenten, op de grond en sloegen hen zwaar. Verschillende mensen liepen hersenschuddingen op. Een moeder van twee studenten kreeg een rib gebroken door de politie.”

Aan de Universiteit van Toronto stond de administratie een zionistische vigilantegroep genaamd Defenders of Freedom Canada toe om zich op de campus te mobiliseren. De groep werkt nauw samen met J-Force, een particuliere beveiligingsfirma die erop gericht is protesten voor solidariteit met Palestina te intimideren.

De Jewish Defence League (JDL), die door het Southern Poverty Law Center wordt bestempeld als een haatgroep en door de Amerikaanse regering als een terroristische organisatie, mobiliseerde ook op de campus. Deze zionistische tegenprotestanten zwaaiden met de fascistische Kahane Chai-vlag en scandeerden “Laten we van Gaza een parkeerplaats maken.”

Mediabias tegen de solidariteitsbeweging met Palestina

De Canadese media hebben een uitgesproken pro-Israëlische bias. Een analyse van duizenden zinnen gepubliceerd door The Globe and Mail, de Toronto Star en de National Post vond dat “[D]e grootste Canadese kranten onevenredig veel aandacht hebben besteed aan de dood van Israëli’s, Israëli’s op een meer menselijke manier hebben geportretteerd, hun dood als waardiger voor verontwaardiging hebben gekarakteriseerd, en vaker hebben geïdentificeerd wie verantwoordelijk was voor hun dood.”

In mei 2024 publiceerde het onafhankelijke platform The Breach een anonieme essay van een langdurige CBC-producent. De essay beschuldigde de Canadese publieke omroep ervan “de gruwelen die Israël Palestijnen in Gaza zou aandoen wit te wassen… [T]erwijl vrijwel geen enkele kritiek werd geuit op Israëlische functionarissen en experts, werd een ongekend niveau van wantrouwen toegepast op de familieleden van degenen die vastzaten in Gaza.”

Gezien deze gebeurtenissen is het duidelijk dat de arrestatie van Yves Engler de nieuwste stap is in een landelijke campagne om activisten die solidair zijn met Palestina in Canada te intimideren en het zwijgen op te leggen – een campagne die nachtelijke invallen in de huizen van activisten, door de politie gesanctioneerde intimidatie door zionistische groepen, demonisering door media en politici, schorsing van universitaire studenten, het ontslaan van journalisten en meer.

Kortom, de arrestatie van Engler toont aan dat de politie en de zionistische beweging in Canada hun inspanningen niet hebben verminderd om Canadezen te straffen die zich inzetten voor onderdrukte Palestijnen.