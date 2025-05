Spanje heeft de HURJET van Turkije, de geavanceerde straaltrainer ontwikkeld door Turkish Aerospace Industries (TAI), geselecteerd als zijn nieuwe geavanceerde trainingsvliegtuig, aldus een vooraanstaand Spaans luchtvaartmedium.

Tijdens de afsluiting van de 2025 editie van de Internationale Defensie- en Veiligheidstentoonstelling (FEINDEF) staat een belangrijke gebeurtenis gepland op woensdag 14 mei.

Volgens Avion Revue Internacional zal er een Memorandum of Understanding (MoU) worden ondertekend tussen de Spaanse defensie-industrie en het HURJET-programma. Dit legt de basis voor toekomstige samenwerking om de Spaanse Lucht- en Ruimtemacht te voorzien van een nieuw geavanceerd trainingsvliegtuig.

Bronnen binnen de defensiesector suggereren dat het Spaanse programma waarschijnlijk in twee fasen zal verlopen. De eerste fase — naar verluidt al overeengekomen — zal bestaan uit vliegtuigen die volledig in Turkije worden geproduceerd en door de Spaanse industrie worden gecertificeerd, aldus Avion Revue. Een tweede batch is momenteel in onderhandeling en kan de integratie van Spaanse systemen en een bredere rol voor Spaanse defensiebedrijven in het productieproces omvatten, voegde het nieuwsrapport toe.

Deze ontwikkeling markeert een cruciale stap vooruit voor HURJET in zijn poging om het trainingsplatform van de volgende generatie te worden voor Spaanse militaire piloten. Het vertegenwoordigt ook een belangrijke kans voor zowel de Spaanse Lucht- en Ruimtemacht als de nationale defensie-industrie, aldus het rapport.

Het in eigen land ontwikkelde lichte aanvalsvliegtuig HURJET van Turkije is bedoeld om verouderde straaltrainers te vervangen en te worden gebruikt als geavanceerde straaltrainers, vanwege het toenemende aantal vijfde-generatie vliegtuigen en hun veranderende configuraties. Het 13,6 meter lange (44,6 voet) HURJET heeft een spanwijdte van 9,5 meter (31 voet).

Verdieping van defensiesamenwerking

Op maandag verklaarde Fuat Oktay, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Turkse Parlement, dat HURJET een van de belangrijkste pijlers is geworden van de verdieping van de defensiesamenwerking tussen de twee landen.

Oktay benadrukte dat de bilaterale defensiebetrekkingen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn versterkt, vooral nu de regionale veiligheid in de Euro-Atlantische sfeer steeds meer zorgen baart. De HURJET trainer is een van de vlaggenschipprojecten van Turkije op defensiegebied en de export ervan is een mijlpaal in de snel groeiende militair-industriële capaciteiten van het land.

De besprekingen vinden plaats voorafgaand aan de internationale defensiebeurs FEINDEF 2025, die van 14 tot 16 mei in Madrid wordt gehouden. Turkije zal deelnemen met een delegatie van 32 defensiebedrijven — een aanzienlijke toename ten opzichte van slechts twee bedrijven twee jaar geleden.

“De interesse van Spanje in onze defensie-industrie is duidelijk, en we streven ernaar deze samenwerking ook binnen het EU-kader uit te breiden,” voegde Oktay toe. Hij benadrukte ook de nauwe samenwerking in sectoren buiten defensie, waaronder toerisme, landbouw, hernieuwbare energie, gezondheidszorg en R&D. Hij onderstreepte dat beide landen zich inzetten om een strategisch partnerschap op meerdere gebieden te institutionaliseren.

De voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Spaanse Senaat, Landaluce, deelde deze gevoelens en beschreef het bezoek van de Turkse delegatie als “een eer”. Hij benadrukte het groeiende aantal gezamenlijke initiatieven in verschillende sectoren en wees op het potentieel van Turkije en Spanje als sleutelspelers in het Middellandse Zeegebied en binnen de NAVO.