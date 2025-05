Namibië heeft de slachtoffers van massamoorden tijdens de Duitse koloniale overheersing herdacht met een inaugurele herdenkingsdag, terwijl politici en getroffen gemeenschappen opnieuw oproepen deden voor herstelbetalingen van Berlijn.

Duitse soldaten hebben tussen 1904 en 1908 ongeveer 65.000 OvaHerero en 10.000 Nama vermoord in wat historici en de Verenigde Naties al lang de eerste genocide van de 20ste eeuw noemen.

In 2021 heeft Duitsland de massamoord voor het eerst officieel als genocide bestempeld en toegezegd ontwikkelingsprojecten ter waarde van 1,1 miljard euro (1,2 miljard dollar) in het Zuid-Afrikaanse land te financieren. Directe herstelbetalingen bleven echter uit.

Namibische functionarissen en vertegenwoordigers van de OvaHerero- en Nama-gemeenschappen vinden dat dit niet voldoende is.

“We moeten enige troost putten uit het feit dat de Duitse regering heeft erkend dat Duitse troepen een genocide hebben gepleegd”, zei de Namibische president Netumbo Nandi-Ndaitwah tijdens een plechtige herdenkingsbijeenkomst in de tuinen van het parlement.

"We zijn het misschien niet eens over het uiteindelijke bedrag, maar dat maakt deel uit van de complexe onderhandelingen die we sinds 2013 met de Duitse regering voeren," voegde ze eraan toe.

Een woordvoerder van de Duitse ambassade in Windhoek verwees in een reactie op een e-mailverzoek van Reuters naar een verklaring van de Duitse regering op de herdenkingsdag.

"De federale regering erkent Duitslands morele en politieke verantwoordelijkheid (voor de moorden) en benadrukt het belang van verzoening," aldus de verklaring.

‘Mensen zijn zich niet bewust’

De regering van Namibië heeft ervoor gekozen om op 28 mei de Dag van de Herdenking van de Genocide te houden, omdat op die datum de Duitse koloniale autoriteiten opdracht gaven tot de sluiting van de concentratiekampen.

Charles Kakom ee Tjela, een afstammeling van slachtoffers van de genocide die het evenement in de tuinen van het parlement bijwoonde, vertelde Reuters dat de genocide een prominentere plaats zou moeten krijgen in het schoolcurriculum.

Hoze Riruako, een OvaHerero-hoofdman, zei dat de koloniale gruweldaden een voorbode waren van de Holocaust, maar dat "mensen zich niet op hetzelfde niveau bewust zijn van wat hier is gebeurd".

Sommige vertegenwoordigers van de OvaHerero-gemeenschap hebben de herdenkingsceremonie geboycot omdat ze vinden dat de overeenkomst waarbij Duitsland gedurende 30 jaar ontwikkelingsprojecten financiert, geen oplossing biedt voor hun grieven.

Nandi-Ndaitwah zei woensdag dat de onderhandelingen met Duitsland zouden doorgaan en dat elke definitieve overeenkomst "bevredigend moet zijn, vooral voor de direct getroffen gemeenschappen".

McHenry Venaani, een oppositieleider, was het ermee eens dat het initiële aanbod van Duitsland onvoldoende was.

"We eisen een eerlijke deal," zei Venaani.