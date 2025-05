Een helikopter van de Verenigde Naties is aangevallen en een bemanningslid is omgekomen in Zuid-Soedan tijdens een poging om soldaten te redden. Dit incident wordt beschreven als een mogelijke oorlogsmisdaad.

Een fragiel machtsdelingsakkoord tussen president Salva Kiir en eerste vicepresident Riek Machar is de afgelopen weken bedreigd door gevechten tussen hun bondgenoten in de noordoostelijke deelstaat Upper Nile.

De VN-missie in Zuid-Soedan (UNMISS) verklaarde vrijdag dat hun team probeerde leden van het Zuid-Soedanese leger uit het gebied te evacueren toen hun helikopter onder vuur kwam te liggen. Hierbij kwam een bemanningslid om het leven en raakten twee anderen ernstig gewond.

Een Zuid-Soedanese legergeneraal en andere officieren kwamen om tijdens de mislukte reddingsoperatie, aldus UNMISS in een verklaring.

"De aanval op UNMISS-personeel is volkomen verwerpelijk en kan een oorlogsmisdaad vormen onder internationaal recht," zei Nicholas Haysom, hoofd van UNMISS.

"We betreuren ook het verlies van degenen die we probeerden te evacueren," voegde hij eraan toe.

Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, beëindigde in 2018 een vijf jaar durende burgeroorlog met een machtsdelingsakkoord tussen de bittere rivalen Kiir en Machar.

Echter hebben de bondgenoten van Kiir de strijdkrachten van Machar ervan beschuldigd onrust te zaaien in Nasir County in de staat Upper Nile in samenwerking met het zogenaamde Witte Leger, een losse groep gewapende jongeren in de regio die tot dezelfde etnische Nuer-gemeenschap behoren als de vicepresident.

Waarschuwing

Een regeringsgarnizoen in de regio werd dinsdag door rebellen overrompeld, vertelde de minister van Informatie eerder deze week aan verslaggevers. Hij voegde eraan toe dat een generaal en enkele soldaten de aanval hadden overleefd en nog steeds tegen de rebellen vochten.

De regering van Kiir reageerde met meerdere arrestaties van Machars bondgenoten in de hoofdstad Juba, waaronder minister van Petroleum Puot Kang Chol, plaatsvervangend legerchef generaal Gabriel Duop Lam en minister van Vredesopbouw Stephen Par Kuol. Laatstgenoemde werd vrijdag vrijgelaten, aldus zijn woordvoerder.

UNMISS verklaarde dat hun evacuatiemissie een poging was om een einde te maken aan het geweld in Nasir County, dat had geleid tot "aanzienlijke slachtoffers en de ontheemding van burgers."

Regionale en westerse diplomaten waarschuwden eerder deze week dat de gebeurtenissen het vredesakkoord van 2018 bedreigen, dat een einde maakte aan een burgeroorlog die ongeveer 400.000 mensen het leven kostte.