Robert F. Kennedy Jr stond voor een cruciale hoorzitting in de Senaat, waar hij stevig werd ondervraagd over zijn geschiedenis van het verspreiden van misinformatie over vaccins en zijn plannen om Amerikaanse wetenschappelijke agentschappen te hervormen, terwijl hij probeert benoemd te worden tot minister van Volksgezondheid onder president Donald Trump.

Als hij wordt bevestigd, zou de 71-jarige telg van de Kennedy-familie en voormalig milieujurist leiding geven aan een ministerie met meer dan 80.000 medewerkers en een budget van $1,7 biljoen, juist op het moment dat wetenschappers waarschuwen voor het groeiende risico dat vogelgriep een menselijke pandemie kan veroorzaken.

Critici stellen dat hij gevaarlijk ongeschikt is, onder verwijzing naar zijn promotie van ontkrachte beweringen die kinderziektevaccins in verband brengen met autisme, zijn suggestie dat HIV geen AIDS veroorzaakt, en beschuldigingen dat hij tijdens een bezoek aan Samoa in 2019 anti-mazelenvaccin sentimenten aanwakkerde, maanden voor een dodelijke uitbraak.

Ook wijzen zij op zijn lucratieve adviesvergoedingen voor advocatenkantoren die farmaceutische bedrijven aanklagen, zoals onthuld in openbaarmakingsformulieren, wat volgens hen een belangenconflict vormt.

"Meneer Kennedy heeft complottheorieën, kwakzalvers en charlatans omarmd, vooral als het gaat om de veiligheid en effectiviteit van vaccins. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om twijfel te zaaien en ouders te ontmoedigen hun kinderen levensreddende vaccins te geven," zei de Democratische senator Ron Wyden in zijn openingsverklaring.

Kennedy reageerde: "Nieuwsberichten hebben beweerd dat ik anti-vaccin en anti-industrie ben -- ik ben geen van beide. Ik ben pro-veiligheid."

Tegelijkertijd heeft de voormalige Democraat lof ontvangen voor zijn "Make America Healthy Again" (MAHA)-agenda, die inspeelt op Trumps "Make America Great Again" slogan en de nadruk legt op het bestrijden van de chronische ziekte-epidemie in het land door gezonder eten en het promoten van duurzame landbouw.

Zijn weg naar bevestiging wordt echter bemoeilijkt door zorgen van een conservatieve groep, opgericht door voormalig vicepresident Mike Pence, over Kennedy's eerdere donaties aan organisaties die toegang tot abortus ondersteunen -- een kwestie die sommige Republikeinen zou kunnen vervreemden en zijn kansen op een meerderheid van de Senaatsstemmen zou kunnen schaden.

Vaccinweerstand

Hoewel hij in de afgelopen maanden heeft geprobeerd zijn scepsis over vaccins te verzachten, heeft Kennedy, of "RFK Jr" zoals hij algemeen bekend staat, twee decennia lang complottheorieën over vaccins gepromoot, vooral rond Covid-19 vaccins -- die hij de "dodelijkste ooit gemaakt" noemde.

Hij heeft ook verklaard dat hij uitsluitend rauwe melk drinkt, omdat dit volgens hem "de menselijke gezondheid bevordert" -- een standpunt dat hij handhaaft, zelfs nu vogelgriep zich verspreidt onder Amerikaanse vee en is aangetoond dat het ongepasteuriseerde melk kan besmetten.

Een ander veelvoorkomend doelwit van zijn kritiek is de aanwezigheid van fluoride in de openbare watervoorziening van het land, die halverwege de 20e eeuw werd geïntroduceerd om tandbederf te verminderen.

Hoewel zijn kritiek op deze praktijk controverse heeft opgeleverd, heeft hij ook de steun van sommige wetenschappers die zich afvragen of de voordelen van waterfluoridering opwegen tegen mogelijke neurotoxische risico's, vooral omdat fluoride nu gemakkelijk beschikbaar is via tandpasta.

Hersenworm, dode walvis

Kennedy stelde zich aanvankelijk kandidaat als onafhankelijke in de presidentsverkiezingen van 2024, waarbij zijn campagne in de schijnwerpers kwam te staan door een reeks opzienbarende onthullingen.

Zijn bewering dat hij herstelde van een parasitaire hersenworm, gedaan tijdens een oude echtscheidingsverklaring, dook opnieuw op -- evenals een verhaal, verteld door zijn dochter, dat hij ooit een dode walvis met een kettingzaag onthoofdde.

Hij bracht zelfs een video uit waarin hij toegaf dat hij, een decennium eerder, een dode zes maanden oude berenwelp in Central Park had geplaatst nadat hij aanvankelijk van plan was deze te villen voor vlees.

Zijn beslissing om Trump te steunen na zich terug te trekken uit de race leidde tot veroordeling door zijn broers en zussen -- en op dinsdag publiceerde zijn nicht Caroline Kennedy een vernietigende brief aan senatoren, waarin ze hen opriep hem af te wijzen en hem een "roofdier" noemde die jongere familieleden op het pad van drugsverslaving bracht.

"Zijn kelder, zijn garage en zijn studentenkamer waren de centra van de actie waar drugs beschikbaar waren, en hij genoot ervan te laten zien hoe hij babykuikens en muizen in de blender stopte om zijn haviken te voeren," schreef Kennedy, een voormalig ambassadeur en dochter van de vermoorde voormalige president John F. Kennedy.