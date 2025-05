Russische staatsburgers die in Litouwen wonen en zonder objectieve reden meer dan eens per drie maanden naar Rusland of Belarus reizen, zullen hun verblijfsvergunning verliezen. Dit heeft het Litouwse parlement donderdag besloten op basis van een nieuwe wet, meldde de publieke omroep LRT.

Het parlement heeft echter afgezien van het opleggen van dezelfde maatregel aan Belarussische staatsburgers, waarmee het oorspronkelijke voorstel werd afgezwakt, aldus de omroep.

De omroep herinnerde eraan dat de Litouwse inlichtingendiensten politici hadden gevraagd om strengere toegangsbeperkingen voor Belarussische burgers in te voeren, omdat zij niet in staat zijn om alle nieuwe aankomsten grondig te screenen.

Litouwen heeft in 2023 een wet aangenomen waarmee het is gestopt met het accepteren van aanvragen voor Schengen- en nationale visa van Russische en Belarussische staatsburgers, behalve wanneer het proces wordt bemiddeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met deze maatregelen wil Litouwen steun betuigen aan Oekraïne en bepaalde rechten van burgers uit de aanvallende landen — Rusland en Belarus — beperken.