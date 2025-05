De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een ontmoeting met de Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. steun toegezegd aan de Filipijnen tegen 'communistisch China'.

"Afschrikking is wereldwijd noodzakelijk, maar specifiek in deze regio, in uw land, gezien de dreigingen van de communistische Chinezen. Vrienden moeten schouder aan schouder staan om conflicten te voorkomen en vrije navigatie te waarborgen," zei Hegseth vrijdag tijdens zijn ontmoeting met Marcos in Manilla, volgens het door de staat gerunde Philippine News Agency.

Hegseth verklaarde ook dat de VS graag met de Filipijnen samen de defensie wil versterken. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse president Donald Trump 'zeer toegewijd' is aan het verdiepen van de alliantie, vriendschap en partnerschap met de Zuidoost-Aziatische natie.

"Hij en ik willen beiden onze onwrikbare toewijding aan het Mutual Defence Treaty (MDT) en het partnerschap, zowel economisch als militair, benadrukken."

Washington en Manilla hebben langdurige banden, versterkt door een wederzijds defensieverdrag, en de Filipijnen hebben de Amerikaanse militaire toegang tot hun bases toegestaan.

Hegseth is op een tweedaags bezoek aan de Filipijnen.

"Het feit dat u de Filipijnen als uw eerste stop heeft gekozen, is een zeer sterk signaal en geeft een krachtige boodschap af over de toewijding van beide landen om samen te blijven werken aan het behoud van de vrede in de Indo-Pacifische regio, met name in de Zuid-Chinese Zee," zei Marcos tegen Hegseth. Hij voegde eraan toe dat Manilla "altijd heeft begrepen dat de grootste kracht voor vrede in dit deel van de wereld de VS is."

Hegseth voerde ook bilaterale gesprekken met zijn Filipijnse ambtgenoot, Gibo Teodoro.

Bilaterale cybercampagne

Tijdens een gezamenlijke persconferentie kondigde Hegseth aan dat de VS het NMESIS anti-scheepsraketsysteem en 'zeer bekwame' onbemande oppervlakteschepen zal inzetten tijdens de jaarlijkse Balikatan-oefeningen, die tussen april en mei worden gehouden.

Naast speciale training voor de strijdkrachten van beide landen in de noordelijke Filipijnse provincie Batanes, zei hij dat Washington en Manilla de samenwerking in de industriële defensie zullen versterken, waaronder het gezamenlijk produceren van onbemande systemen en het vergroten van de gecombineerde logistieke ondersteuning.

Hegseth verklaarde ook dat beide partijen "hebben afgesproken een bilaterale cybercampagne te lanceren" om "samen te werken aan het verminderen van cyberkwetsbaarheden" binnen de alliantie.

Hij benadrukte dat de VS "vrede door kracht" wil en "in het licht van de agressie van communistisch China in de regio" vastbesloten is om afschrikking te vestigen, vooral in deze regio.

"We zullen afschrikking vestigen om oorlog te voorkomen," zei hij, eraan toevoegend dat het huidige beleid van het Pentagon "vooruitstrevend is in onze houding, waarbij dynamische en strategische dilemma's worden gecreëerd voor communistisch China om gewelddadige acties te heroverwegen."

Het bezoek van Hegseth aan Manilla vindt plaats te midden van aanhoudende maritieme spanningen tussen Manilla en Peking, waarbij beide landen overlappende claims hebben in de betwiste wateren van de Zuid-Chinese Zee.

China riep donderdag de VS en de Filipijnen op om acties te vermijden die de regionale vrede en stabiliteit zouden kunnen 'schaden' in afwachting van het bezoek.