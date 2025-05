Iran zal vrijdag in Rome nucleaire besprekingen houden met Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, zo verklaarde de minister van buitenlandse zaken Abbas Araqchi woensdag. Het doel is om de gespannen relaties te verbeteren tijdens een periode van cruciale nucleaire onderhandelingen tussen Teheran en Washington.

De bijeenkomst zal plaatsvinden voorafgaand aan een vierde ronde van nucleaire gesprekken dit weekend tussen Iran en de Verenigde Staten, die eveneens in Italië worden gehouden.

“Naar mijn mening hebben de drie Europese landen hun rol in het nucleaire dossier verloren door de verkeerde beleidskeuzes die zij hebben gemaakt. Natuurlijk willen wij dit niet en zijn wij bereid om gesprekken met hen te voeren in Rome,” zei Araqchi tegen staatsmedia.

Reuters meldde maandag dat Teheran had voorgesteld om de Europese landen, gezamenlijk bekend als de E3, te ontmoeten. Deze landen zijn partijen bij de nucleaire deal van 2015 tussen Iran en wereldmachten, een akkoord dat de Amerikaanse president Donald Trump in 2018 tijdens zijn eerste ambtstermijn verliet.

De politieke directeuren van de E3 bevestigden dat zij vrijdag met Iran zullen samenkomen. Trump heeft Iran eerder bedreigd met een aanval tenzij het instemt met een nieuwe nucleaire deal. Sinds de terugtrekking van de Verenigde Staten heeft Iran de beperkingen van het akkoord van 2015 op zijn nucleaire programma ver overschreden. De Europese landen delen Washingtons bezorgdheid dat Teheran mogelijk een atoombom nastreeft.

Iran zegt dat zijn programma vreedzaam is. Een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die het akkoord van 2015 ratificeert, loopt in oktober af, en de Franse minister van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat Parijs geen twee keer zou nadenken over het opnieuw opleggen van internationale sancties als onderhandelingen niet tot een akkoord leiden.

“Deze sancties zouden de toegang van Iran tot technologie, investeringen en de Europese markt permanent afsluiten, met verwoestende gevolgen voor de economie van het land,” zei Jean-Noel Barrot. De Iraanse VN-vertegenwoordiger reageerde: “Als Frankrijk en zijn partners werkelijk een diplomatieke oplossing nastreven, moeten zij ophouden met dreigen.”

Dinsdag legde het Amerikaanse ministerie van Financiën nieuwe sancties op aan wat het beschreef als een netwerk uit Iran en China dat beschuldigd wordt van het leveren van ingrediënten voor de brandstof voor ballistische raketten aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde.

Araqchi verklaarde dat Amerikaanse sancties tijdens onderhandelingen het “verkeerde signaal” afgeven. Trump heeft gezegd dat hij vertrouwen heeft in het sluiten van een nieuw pact dat Iran’s pad naar een kernwapen zou blokkeren.