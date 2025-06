Karol Nawrocki is verkozen tot de nieuwe president van Polen na een nauwe overwinning op de liberale burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski, in een spannende tweede ronde.

Nawrocki behaalde 50,89 procent van de stemmen in de tweede ronde op zondag, volgens de nationale kiescommissie van het land. Zijn tegenstander, Rafal Trzaskowski, kreeg 49,11 procent van de stemmen.

De 42-jarige conservatieve historicus en voormalig hoofd van het Instituut voor Nationale Herinnering, een staatsinstelling die zich richt op het onderzoeken en vervolgen van misdaden gepleegd door nazi- en communistische regimes tegen de Poolse natie, benadrukte tijdens zijn campagne nationalistische thema's, traditionele katholieke waarden en een 'Polen Eerst'-mantra.

Zijn programma richtte zich op soevereiniteit en het tegengaan van vermeende inmenging van de EU, met name op het gebied van gerechtelijke hervormingen en migratiebeleid.

Als politiek nieuwkomer zonder eerdere gekozen functies werd Nawrocki in november 2024 gesteund door de nationalistisch-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Volgens peilingen kreeg hij ook steun van een meerderheid van de kiezers die in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 18 mei stemden op Slawomir Mentzen, de nationalistische kandidaat die als derde eindigde.

Naast Europese figuren die zijn politieke visie delen, zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Roemeense George Simion, die op 18 mei nipt de presidentsverkiezingen in zijn land verloor, kreeg Nawrocki ook steun van Amerikaanse conservatieven, waaronder voormalig president Donald Trump, die hem in het Witte Huis ontving.

Nawrocki’s standpunten sluiten aan bij de retoriek van Trump, waaronder scepticisme over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, kritiek op de EU en opmerkingen over de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, die volgens hem onvoldoende dankbaarheid zou tonen voor de hulp van Polen. Toch steunt Nawrocki de militaire hulp van Polen aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland.

Zijn presidentschap zal waarschijnlijk een uitdaging vormen voor de pro-EU liberale regering van premier Donald Tusk. Als president heeft Nawrocki vetorecht over wetgeving, wat hervormingen op het gebied van gerechtelijke onafhankelijkheid en abortusrechten kan vertragen of blokkeren.

Zijn ambtstermijn kan de relaties van Polen met de EU onder druk zetten vanwege zijn eurosceptische houding, nauwe banden met de Trump-regering en focus op nationale prioriteiten, zoals het bevoordelen van Poolse burgers boven Oekraïense vluchtelingen in economische en sociale beleidsmaatregelen.

De verkiezing van Nawrocki markeert een nationalistische verschuiving in Polen, in lijn met bredere rechtse populistische trends in Europa. Het is waarschijnlijk dat dit de binnenlandse verdeeldheid zal verdiepen en invloed zal hebben op de rol van Polen binnen de NAVO en de EU.