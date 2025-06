Een aan Al Qaeda gelieerde groepering die actief is in de Sahel-regio van West-Afrika heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanval op een militaire basis in Mali afgelopen zondag. Volgens twee bronnen zijn daarbij meer dan 30 soldaten omgekomen.

Sinds begin mei zouden meer dan 400 soldaten zijn omgekomen door aanvallen van militanten op bases en in steden in Mali, Niger en Burkina Faso.

De JNIM-groep verklaarde zondag dat zij de basis in Boulkessi, in centraal Mali nabij de grens met Burkina Faso, had ingenomen.

Het Malinese leger meldde dat het zich had moeten terugtrekken.

"Veel mannen hebben gevochten, sommigen tot hun laatste adem, om de Malinese natie te verdedigen," aldus een verklaring van het leger, zonder aantallen slachtoffers te noemen.

Een woordvoerder gaf geen antwoord op vragen over het aantal slachtoffers, maar twee veiligheidsbronnen meldden dat meer dan 30 soldaten waren omgekomen.

Een gemeentelijke bron in Mondoro, nabij de basis, verklaarde dat de opstandelingen "het kamp hadden leeggeruimd" en dat er veel doden waren.

Recente aanvallen

Video's die online werden gedeeld, toonden tientallen opstandelingen die de basis overrompelden.

JNIM heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een reeks recente aanvallen in de regio.

Op 24 mei verklaarde de groep dat zij een basis in Dioura, centraal Mali, had aangevallen, waarbij 40 soldaten omkwamen.

Afgelopen vrijdag meldde zij dat zij een basis in Sirakorola in het zuidwesten van Mali had ingenomen, hoewel het leger zei dat het de aanval had afgeslagen. Ook hierbij werden geen aantallen slachtoffers genoemd.

In het naburige Burkina Faso eiste JNIM aanvallen op militaire posities en de stad Djibo op, midden mei. Daarbij zouden volgens de groep 200 soldaten zijn omgekomen.

In Niger kwamen volgens veiligheidsbronnen meer dan 100 soldaten om bij twee aanvallen in de regio Tahoua op 24 mei en de regio Dosso op 26 mei.

Noch Burkina Faso noch Niger heeft een officieel dodental gepubliceerd.