Oekraïne heeft verklaard dat minstens 14 mensen zijn omgekomen bij een Russische raketaanval op de stad Poltava een dag eerder.

“Het dodental is gestegen tot 14 personen, waaronder twee kinderen. Eén persoon is in het ziekenhuis overleden,” aldus een verklaring van de Regionale Militaire Administratie van Poltava op Telegram op zondag.

De verklaring meldde verder dat 17 mensen gewond raakten, waaronder vier kinderen, en dat 22 anderen zijn gered uit het gebied waar de aanval plaatsvond.

Eerder meldde de Regionale Militaire Administratie van Poltava dat 12 mensen waren omgekomen bij de aanval en dat de zoek- en reddingsoperaties op de locatie van de aanval op zaterdag nog steeds aan de gang waren.

Daarnaast werd gemeld dat 18 woongebouwen en een onbekend aantal kleuterscholen in Poltava beschadigd zijn geraakt. Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd in de regio, die duren tot 4 februari.

Kiev roept bondgenoten op tot actie

Op zaterdag meldde de Oekraïense luchtmacht op Telegram dat Rusland meer dan 40 raketten op het land heeft afgevuurd. Er werden geen details gegeven over hoeveel van deze raketten zijn neergehaald.

Op dezelfde dag herhaalde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy het belang van verdere steun aan Kiev.

“Elk luchtverdedigingssysteem, elke onderscheppingsraket, betekent een gered leven. Het is cruciaal dat onze partners actie ondernemen, onze afspraken nakomen en de druk op Rusland opvoeren,” zei Zelenskyy op X.

Het Russische Ministerie van Defensie beweerde dat het met succes een nachtelijke aanval heeft uitgevoerd op gas- en energie-infrastructuurfaciliteiten die de militaire-industriele complex van Oekraïne ondersteunen.