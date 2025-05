Het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) heeft een veiligheidsadvies uitgegeven voor internationale journalisten die van plan zijn naar of vanuit de VS te reizen. Het waarschuwt voor mogelijke toegangsbeperkingen, controles van elektronische apparaten en langdurige ondervragingen als gevolg van verwachte veranderingen in het Amerikaanse immigratiebeleid.

Het advies volgt op berichten van verschillende Amerikaanse media dat de regering-Trump een conceptvoorstel overweegt voor een nieuw reisverbod dat meer dan 40 landen zou treffen, waaronder Iran, Rusland, Venezuela, Syrië en verschillende Afrikaanse landen.

Journalisten, met name degenen met banden met de in het verbod genoemde landen of die verslag doen over gevoelige onderwerpen, moeten "rekening houden met mogelijke beperkingen of ondervragingen", aldus het CPJ.

De organisatie benadrukte dat buitenlandse mediaprofessionals niet zijn vrijgesteld van grenscontroles en adviseerde hen zich voor te bereiden op strengere handhaving door de Amerikaanse douane- en grensbescherming (CBP).

De risico's die worden genoemd, omvatten indringende ondervragingen over politieke overtuigingen, inbeslagname of controle van elektronische apparaten, inclusief wachtwoorden en sociale media-gegevens, en mogelijke weigering van toegang voor niet-Amerikaanse journalisten.

Journalisten met een dubbele nationaliteit uit de getroffen landen kunnen extra obstakels tegenkomen, zoals intensievere controles en toegangsweigeringen, voegde het CPJ eraan toe.

Hoewel het CPJ aangaf niet op de hoogte te zijn van journalisten die direct zijn getroffen sinds het voorstel voor het reisverbod naar voren kwam, riep het alle verslaggevers op om risicoanalyses uit te voeren vóór hun reis, gevoelige informatie op apparaten te beperken en hun wettelijke rechten aan de grens te begrijpen.

Het advies bevat ook een checklist voor digitale veiligheid en richtlijnen voor degenen die binnen de VS verslag doen, inclusief voorzorgsmaatregelen bij het verslaan van protesten of politiek gevoelige verhalen.