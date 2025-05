Het toonaangevende e-commerceplatform van Turkije, Trendyol, heeft aangekondigd samen te werken met Castle Investments om een geavanceerd datacenter te ontwikkelen en te beheren in de Turkse hoofdstad Ankara.

Het project, genaamd Ankara Data Hub, zal een IT-capaciteit van 48 megawatt bieden, waarmee het een van de grootste en meest geavanceerde faciliteiten in de regio wordt. Het centrum zal Uptime Tier III-gecertificeerd zijn en is ontworpen om te voldoen aan de technologische behoeften van hyperscalers, cloudserviceproviders en lokale ondernemingen.

De samenwerking tussen Trendyol en Castle Investments, opgericht door datacenter veteraan Tarek Al Ashram, werd geformaliseerd via een aandeelhoudersovereenkomst die in Dubai werd ondertekend.

De ceremonie op dinsdag werd bijgewoond door hooggeplaatste functionarissen, waaronder Omar Sultan Al Olama, minister van Kunstmatige Intelligentie, Digitale Economie en Toepassingen voor Remote Work van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), en Mustafa Varank, voorzitter van de Commissie voor Industrie, Handel, Energie, Natuurlijke Hulpbronnen, Informatie en Technologie in de Grote Nationale Assemblee van Turkije.

“Het leiderschap van Trendyol is gebaseerd op wereldklasse technologische oplossingen en slimme data-applicaties,” zei Caglayan Cetin, president van de Trendyol Group.

“Het Ankara Data Center-project zal de kwaliteit van de diensten die we aanbieden aan onze snelgroeiende lokale en internationale klantenkring aanzienlijk verbeteren en is een verdere bevestiging van onze toewijding aan investeringen in Turkije en ons vertrouwen in het sterke digitale ecosysteem van het land,” voegde hij eraan toe.

Een iconisch project en een nieuwe regionale standaard

Castle Investments CEO Tarek Al Ashram beschreef het project als transformatief voor de regio.

“Deze samenwerking vertegenwoordigt een belangrijke stap vooruit in het vormgeven van de toekomst van digitale infrastructuur in de regio,” zei hij.

“Door onze uitgebreide ervaring in het leveren van missie-kritieke datacenter faciliteiten te combineren met Trendyol’s technologische leiderschap en digitale schaal in Turkije, zal de Ankara Data Hub een iconisch project worden en een nieuwe regionale standaard zetten,” voegde hij eraan toe.

De faciliteit zal aanvankelijk worden gelanceerd met een IT-capaciteit van 9,6 megawatt in het derde kwartaal van 2026. De totale ontwikkelingskosten worden geschat op ongeveer $500 miljoen, en de bouw is al begonnen in het Temelli-gebied van Ankara.

Trendyol zal naar verwachting een aanzienlijk deel van de capaciteit van het datacenter gebruiken om zijn groeiende activiteiten te ondersteunen, terwijl de resterende capaciteit beschikbaar zal zijn voor andere cloud- en zakelijke klanten.