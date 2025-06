De Europese Unie heeft haar ernstige bezorgdheid geuit over het besluit van de Verenigde Staten om de tarieven op staalimport te verdubbelen en waarschuwt voor mogelijke vergeldingsmaatregelen, tenzij er een onderhandelde oplossing wordt bereikt.

In een verklaring op maandag zei Olof Gill, woordvoerder van de Europese Commissie, dat de EU het besluit van Washington om de tarieven op staal van 25 procent naar 50 procent te verhogen "ten zeerste betreurt". Hij noemde het een stap die "meer onzekerheid toevoegt aan de wereldeconomie en de kosten voor consumenten en bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan verhoogt".

"De tariefverhoging ondermijnt ook de lopende inspanningen om tot een onderhandelde oplossing te komen," zei Gill, eraan toevoegend dat de EU op 14 april haar eigen tegenmaatregelen "te goeder trouw" had opgeschort om ruimte te maken voor verdere onderhandelingen met de VS.

Gill bevestigde dat de commissie bezig is met het afronden van raadplegingen over een uitgebreid pakket tegenmaatregelen. "Als er geen wederzijds aanvaardbare oplossing wordt bereikt, zullen zowel bestaande als aanvullende EU-maatregelen automatisch van kracht worden op 14 juli of eerder, indien de omstandigheden dat vereisen," waarschuwde hij.

"De commissie heeft duidelijk gemaakt dat zij bereid is op te treden ter verdediging van de belangen van de EU, en onze werknemers, consumenten en industrie te beschermen," voegde hij eraan toe.

De VS is van plan de nieuwe tariefpercentages op 4 juni in te voeren, waarmee de bestaande heffingen op staal- en aluminiumimport uit de EU worden verdubbeld tot 50 procent.