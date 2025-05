Ontheemde Soedanese burgers die terugkeren naar steden die zijn verwoest door meer dan twee jaar van brute conflicten, worden nu geconfronteerd met een nieuwe, onzichtbare dreiging: cholera.

Volgens het International Rescue Committee (IRC) staat het door oorlog verscheurde Soedan voor een dreigende volksgezondheidsramp, aangezien cholera en andere dodelijke ziekten zich verspreiden. In slechts één week werden 172 sterfgevallen gerelateerd aan cholera gemeld, waarbij de meeste nieuwe gevallen zich concentreerden in de staat Khartoem.

Lokale artsen melden dat drone-aanvallen de stroomvoorziening naar waterzuiveringsstations hebben uitgeschakeld, waardoor bewoners afhankelijk zijn van onveilige waterbronnen.

Sinds de oorlog in april 2023 uitbrak tussen de Soedanese strijdkrachten (SAF) en de Rapid Support Forces (RSF), heeft hevige strijd de stedelijke infrastructuur verwoest, vooral in Khartoem en Omdurman.

Deze steden, ooit belangrijke bevolkingscentra, werden grotendeels verlaten toen ze veranderden in belangrijke slagvelden. Het leger heroverde de regio rondom de hoofdstad eind maart.

“We racen tegen de klok met onze partners om basisgezondheidszorg, schoon water en goede voeding te bieden, naast andere levensreddende diensten, aan kinderen die zeer kwetsbaar zijn voor dodelijke ziekten en ernstige acute ondervoeding,” zei Sheldon Yett, UNICEF’s vertegenwoordiger in Soedan.

De verslechterende omstandigheden dragen bij aan de verspreiding van cholera en andere door water overgedragen ziekten, vooral in overvolle wijken en opvanglocaties. Volgens UNICEF zijn er sinds januari 2025 meer dan 7.700 gevallen van cholera gemeld in Khartoem, waaronder meer dan 1.000 bij kinderen jonger dan vijf jaar, en 185 sterfgevallen.

Twee van de zeven lokale gebieden in de staat — Jebel Aulia en Khartoem — lopen risico op hongersnood en zijn verantwoordelijk voor 33% van de 307.000 acuut ondervoede kinderen. Dit omvat naar schatting 26.500 kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding, waardoor ze zeer kwetsbaar zijn voor cholera en andere diarreeziekten als ze niet snel worden behandeld.

Elke dag worden meer kinderen blootgesteld aan de dubbele dreiging van cholera en ondervoeding, beide te voorkomen en te behandelen, mits we hen op tijd kunnen bereiken. Sheldon Yett, UNICEF-vertegenwoordiger in Soedan

Hulporganisaties waarschuwen dat zonder een duurzame en veilige humanitaire respons de gezondheidscrisis verder uit de hand kan lopen.

UNICEF leidt een uitgebreide cholerarespons, gericht op risicogemeenschappen en kritieke waterinfrastructuur. De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft cholera als een “ziekte van armoede,” omdat het zich verspreidt in gebieden met slechte sanitaire voorzieningen en beperkte toegang tot schoon water.

De inspanningen omvatten het leveren van waterbehandelingschemicaliën zoals polymeren en chloor, evenals een generator van 1.000 kilovolt-ampère om de Al Manara waterzuiveringsinstallatie operationeel te houden, die veilig water levert aan meer dan een miljoen mensen in Karrari en Oud-Omdurman.

Om de verspreiding te beperken, distribueren UNICEF en zijn partners huishoudelijke waterbehandelingschemicaliën, plaatsen ze chlorinators bij waterpunten en zetten ze snelle interventieteams in voor waterchlorering en desinfectie.

Er lopen campagnes om het bewustzijn te vergroten via dialogen en sociale media, gericht op het informeren van het publiek over de oorzaken, symptomen en preventie van cholera.

Cholera is een diarreeziekte die wordt veroorzaakt door het consumeren van besmet voedsel of water. Hoewel het gemakkelijk te behandelen is met oplossingen gericht op rehydratatie en antibiotica, kan de ziekte in ernstige gevallen binnen enkele uren dodelijk zijn als deze onbehandeld blijft.

UNICEF heeft meer dan 1,6 miljoen orale cholera-vaccins geleverd aan Soedan en ondersteunt vaccinatie-inspanningen in getroffen regio’s.