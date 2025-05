Ongeacht de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, staat het experiment van de Amerikaanse democratie onder druk. De uitdagingen gaan verder dan deze verkiezing of de keuze van de persoonlijkheden die mogelijk verkozen worden.

De eerste drie woorden van de Amerikaanse grondwet zijn "Wij, het volk."

Deze woorden weerspiegelden in 1787 veel belofte en hoop, toen de grondleggers van Amerika het document voor het eerst opstelden. In die tijd was er geen enkel land in de wereld dat een democratie was.

Alle landen waren koninkrijken, monarchieën of andere regeringsvormen waarin het volk zeker niet de macht had. Zoals de Amerikaanse historicus James McGregor Burns zei, was Amerika een experiment, een experiment in volksheerschappij.

Toen Benjamin Franklin de Constitutionele Hal in Philadelphia verliet, werd hem gevraagd wat voor soort land de grondleggers hadden gecreëerd. Hij zou hebben geantwoord: "Een republiek, als je het kunt behouden."

Tegelijkertijd zei John Jay, een van de belangrijkste oprichters van Amerika, dat "de mensen die het land bezitten, het zouden moeten besturen." Franklin en Jay belichamen de dualiteit van de Amerikaanse democratie.

Wie zijn 'het volk'?

"Wij, het volk" uit de grondwet was niet inclusief.

De grondleggers waren slavenhouders, kooplieden en grootgrondbezitters. Zij vertegenwoordigden nauwelijks het volk. Het document dat zij opstelden stond slavernij toe en beschouwde slaven als drievijfde van een persoon.

Vrouwen waren tweederangsburgers met weinig rechten. Er was geen stemrecht. Het Kiescollege koos de president van de Verenigde Staten.

Toch, zoals voormalig rechter van het Hooggerechtshof Thurgood Marshall zei, is onze gebrekkige democratie in de loop der tijd verbeterd. Het kostte 27 grondwetswijzigingen, een burgeroorlog en een burgerrechtenbeweging om de belofte van "Wij, het volk" inclusiever te maken, maar deze is nog steeds niet volledig vervuld.

Einde van internationale consensus

Er is veel te bewonderen aan de Amerikaanse democratie. Er is enorme welvaart en persoonlijke vrijheid voor de meesten, en een gevoel van kansen dat immigranten van over de hele wereld aantrekt. Al meer dan 80 jaar is het de Amerikaanse eeuw geweest, zoals journalist Henry Luce het ooit noemde.

De VS is het baken van democratie over de hele wereld geweest. Gedurende de Koude Oorlog en tot op heden was het de leider van vrijheid en de waarborg van een op regels gebaseerde internationale orde.

“De VS is misschien niet langer de dominante macht die het ooit was, en sommigen zien het zelfs in verval, of in ieder geval geconfronteerd met serieuze uitdagingen.”

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het uiteenvallen van de USSR in 1991 werd de VS, althans tijdelijk, de enige overgebleven supermacht. Maar nu, meer dan 30 jaar later, is de wereld enorm veranderd.

De VS is misschien niet langer de dominante macht die het ooit was, en sommigen zien het zelfs in verval, of in ieder geval geconfronteerd met serieuze uitdagingen.

Voor sommigen vormt de internationale omgeving een uitdaging voor de Amerikaanse democratie, waarbij het einde van de Koude Oorlog de politieke consensus die de VS decennialang bijeenhield, heeft verscheurd.

Aankomende test

Voor sommigen zijn de gebreken van de Amerikaanse democratie persoonlijk, en zien zij de vooruitzichten ervan als wankel, afhankelijk van of voormalig president Donald Trump of vice-president Kamala Harris dit jaar wordt gekozen.

Toch gaat het om meer dan persoonlijkheden. De uitdagingen van de Amerikaanse democratie zijn enorm en dateren van vóór individuen zoals Donald Trump.

Hoewel de Amerikaanse geschiedenis een verhaal is van de geleidelijke uitbreiding van het stemrecht, is er ook een tegentrend geweest die erop gericht is individuen het stemrecht te ontnemen.

Algemeen kiesrecht, een kenmerk van democratie, lijkt niet breed geaccepteerd in de Verenigde Staten, en er is een enorme partijpolitieke kloof over wie zou moeten stemmen.

We zijn het enige democratische land ter wereld waar er geen grondwettelijk stemrecht is en waar de president niet rechtstreeks door het volk wordt gekozen.

Privégeld verstoort het politieke proces in de Verenigde Staten. We leven in een politiek gepolariseerde wereld waar peilingen brede onenigheid over veel kwesties suggereren.

Amerika kampt vandaag de dag met de grootste kloof in rijkdom en inkomen tussen arm en rijk in de Amerikaanse geschiedenis. De moord op George Floyd, een zwarte man door een blanke politieagent, slechts enkele kilometers van waar ik woon, wijst op de verdeeldheid over ras.

Een strijd over reproductieve rechten wijst op de kloof tussen mannen en vrouwen in onze samenleving.

We leven in twee werelden, gescheiden en ongelijk. Zoals Abraham Lincoln ooit zei: "Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet blijven staan."

Dat lijkt de plek te zijn waar we ons in 2024 bevinden.

De Verenigde Staten hebben de oudste grondwet ter wereld, geschreven in de 18e eeuw, het tijdperk van paard en wagen, en proberen deze toe te passen op de 21e-eeuwse wereld van computers en kunstmatige intelligentie.

Dit bestuursdocument is mogelijk niet langer toereikend om de problemen aan te pakken waarmee de VS vandaag de dag wordt geconfronteerd. Terwijl de VS wankelt, doet democratie dat wereldwijd ook.

Freedom House merkt op dat na een significante uitbreiding van democratie van de jaren 70 tot ongeveer het jaar 2000, het Amerikaanse experiment nu wereldwijd in verval is. Democratie is onderdeel van het wereldwijde experiment. Als het in de VS faalt, zal het wereldwijd falen.

Er is veel werk nodig om te herstellen wat de VS mankeert. Of de uitkomst van de verkiezingen van 2024 dat kan aanpakken, moet nog blijken.