Een bijeenkomst van de Turks-Amerikaans werkgroep over Syrië zal dinsdag plaatsvinden in Washington, zo meldden Turkse diplomatieke bronnen.

De bijeenkomst zal worden gehouden in een inter-institutionele vorm en gezamenlijk zal worden voorgezeten door de Turkse viceminister van Buitenlandse Zaken Nuh Yilmaz en de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau. De groep zal zich naar verwachting richten op het Syrië-beleid van de twee landen en mogelijkheden bespreken voor samenwerking bij het tot stand brengen van veiligheid en stabiliteit in Syrië, voegden de bronnen eraan toe.

De strijd tegen de terreurgroep Daesh en andere terroristische organisaties zal naar verwachting hoog op de agenda staan tijdens de bijeenkomst. Daarnaast zal ook de steun van Ankara aan de Syrische regering en de door Turkije geleide regionale inspanningen om de terroristische groep te bestrijden, worden besproken.

Amerikaanse sancties tegen Syrië

De partijen zullen mogelijkheden voor samenwerking in de kampen in noordoost-Syrië bespreken, en de Amerikaanse zijde zal naar verwachting informatie verstrekken over de lopende consolidatie van Amerikaanse militaire eenheden in Syrië.

De ontmoeting volgt op de rechtstreekse afspraken tussen de VS en Syrië op leidinggevend niveau van vorige week, en op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat de sancties tegen Syrië zouden worden opgeheven.

In dit kader zal tijdens de bijeenkomst naar verwachting ook worden ingegaan op het proces en de tijdlijn die moeten worden gevolgd met betrekking tot het opheffen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië, aldus de bronnen.

Tijdens de bijeenkomst zal Nuh Yilmaz naar verwachting benadrukken dat Ankara veel waarde hecht aan multidimensionale coördinatie met Washington op politiek, economisch en veiligheidsgebied, met als doel veiligheid en stabiliteit in Syrië te waarborgen, terwijl de territoriale integriteit en eenheid van het land behouden blijven.

Yilmaz zal naar alle waarschijnlijkheid ook de verwachting van Turkije delen dat het historische proces dat Syrië momenteel doormaakt uiteindelijk zal resulteren in de eliminatie van alle terroristische elementen uit het land.