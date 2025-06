Rusland ziet weinig kans om het laatste nucleaire akkoord met de Verenigde Staten te redden, dat over acht maanden afloopt, gezien de "verwoeste" staat van de betrekkingen met Washington. Dit zei de hoogste wapencontrolefunctionaris van Rusland in een interview dat vrijdag werd gepubliceerd.

Viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov vertelde ook aan het persbureau TASS dat het door voormalig president Donald Trump voorgestelde Golden Dome-raketafweerproject een "diep destabiliserende" factor is die aanzienlijke nieuwe obstakels creëert voor wapenbeheersing.

Zijn opmerkingen behoren tot de somberste van Moskou tot nu toe over de vooruitzichten voor het New START-akkoord, het laatste overgebleven nucleaire wapenverdrag tussen de twee landen. Dit verdrag beperkt het aantal strategische kernkoppen dat elke partij mag inzetten.

President Vladimir Poetin schortte in 2023 de Russische deelname aan New START op, waarbij hij de Amerikaanse steun aan Oekraïne als reden aanvoerde. Hij verklaarde echter dat Rusland zich zou blijven houden aan de limieten van het verdrag met betrekking tot kernkoppen, raketten en zware bommenwerpers.

Als het verdrag echter niet wordt verlengd of vervangen na het aflopen op 5 februari volgend jaar, vrezen veiligheidsexperts dat dit een nieuwe wapenwedloop kan aanwakkeren. Dit komt op een moment van acute internationale spanningen over het conflict in Oekraïne, waarvan zowel Poetin als Trump hebben gezegd dat het zou kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog.

Volgens de Federation of American Scientists, een gezaghebbende bron op het gebied van wapenbeheersing, zou Rusland, als het besluit de limieten van het verdrag te verlaten, theoretisch zijn ingezette nucleaire arsenaal met maximaal 60% kunnen vergroten door honderden extra kernkoppen toe te voegen.

Rjabkov beschreef de betrekkingen tussen Rusland en de VS als "simpelweg in puin".

"Er zijn geen gronden voor een volledige hervatting van New START onder de huidige omstandigheden. En aangezien het verdrag over ongeveer acht maanden afloopt, verliest het steeds meer aan realisme om over een dergelijk scenario te spreken," zei Rjabkov tegen TASS.

"Natuurlijk creëren diep destabiliserende programma's zoals de Golden Dome - en de VS voert er een aantal uit - extra, moeilijk te overwinnen obstakels voor de constructieve overweging van mogelijke initiatieven op het gebied van nucleaire raketwapenbeheersing, wanneer en als het zover komt."

Trump zei vorige maand dat hij een ontwerp had gekozen voor het $ 175 miljard kostende Golden Dome-project. Dit project is bedoeld om bedreigingen vanuit China en Rusland te blokkeren door een netwerk van mogelijk honderden satellieten te creëren die inkomende raketten kunnen detecteren, volgen en eventueel onderscheppen.

Analisten zeggen dat het initiatief de militarisering van de ruimte aanzienlijk zou kunnen escaleren, waardoor andere landen vergelijkbare systemen zouden kunnen plaatsen of geavanceerdere wapens zouden ontwikkelen om het raketschild te omzeilen.

Rusland heeft aangegeven dat het zal reageren wanneer en zoals zijn leger dat nodig acht.