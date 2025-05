De wereld betreedt een tijdperk van verhoogde spanningen en onzekerheid terwijl het verschuift van een door de VS geleide unipolariteit naar multipolariteit, volgens een nieuw rapport van de Munich Security Conference.

Het Munich Security Report 2025, dat officieel wordt uitgebracht voorafgaand aan de conferentie van deze week, stelt dat hoewel de toekomst onzeker blijft – of deze nu wordt gedomineerd door de rivaliteit tussen de VS en China of evolueert naar een breder multipolair systeem – het proces van “multipolarisatie” aan kracht wint.

“Het huidige internationale systeem vertoont elementen van unipolariteit, bipolariteit, multipolariteit en non-polariteit. Toch is een voortdurende machtsverschuiving naar een groter aantal staten dat invloed nastreeft duidelijk zichtbaar,” stelt het rapport, waarbij het de groeiende invloed van BRICS-landen en regionale machten zoals Turkije en Qatar benadrukt.

“Politiek en economisch liberalisme, dat het unipolaire tijdperk na de Koude Oorlog vormgaf, is niet langer de enige dominante kracht. Het wordt steeds meer van binnenuit betwist, zoals blijkt uit de opkomst van nationalistisch populisme in veel liberale democratieën,” stelt het rapport.

“Maar het wordt ook van buitenaf uitgedaagd, zoals blijkt uit een groeiende ideologische tweedeling tussen democratieën en autocratieën, evenals de opkomst van een wereld waarin meerdere ordeningsmodellen naast elkaar bestaan, concurreren of botsen,” voegt het eraan toe.

Het rapport suggereert dat de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis deze verschuiving zou kunnen versnellen, wat het einde van “Pax Americana” zou betekenen.

Het merkt op dat Trump de huidige internationale orde als ongunstig beschouwt en waarschijnlijk de Amerikaanse belangen en het indammen van China zou prioriteren, wat mogelijk spanningen met bondgenoten zou veroorzaken.

Percepties van multipolariteit

Naarmate de wereld verschuift van een door de VS geleide unipolariteit naar multipolariteit, verschillen de percepties sterk tussen burgers van westerse geïndustrialiseerde landen en die in opkomende machten van het mondiale zuiden, aldus het rapport.

Een enquête van de Munich Security Conference wees uit dat de meeste respondenten in G7-landen deze verschuiving met bezorgdheid bekijken, uit angst dat het meer wanorde en conflicten zou kunnen veroorzaken, waardoor het moeilijker wordt om wereldwijde overeenkomsten te bereiken.

Op de vraag of een multipolaire orde een vreedzamere wereld zou brengen, toonde de enquête negatieve sentimenten in G7-landen: Frankrijk had een netto-overeenkomst van min 7 procent (wat betekent dat 7 procent meer respondenten het oneens waren dan eens), Duitsland min 9 procent, Italië min 11 procent, en Japan toonde de sterkste scepsis met min 20 procent.

Daarentegen zagen meerderheden in BRICS-landen multipolariteit als een pad naar een eerlijkere, rechtvaardigere en vreedzamere wereld. Uit de enquête bleek dat de meeste respondenten in China, India, Zuid-Afrika en Brazilië geloofden dat een multipolair systeem beter zou inspelen op de zorgen van ontwikkelingslanden.

Trump-presidentschap

Op de vraag of “een multipolaire wereld beter zou inspelen op de zorgen van zwakkere/ontwikkelingslanden,” waren de respondenten het sterk eens: China (50 procent meer respondenten die het eens waren dan oneens), Zuid-Afrika (45 procent netto-overeenkomst), India (44 procent netto-overeenkomst) en Brazilië (35 procent netto-overeenkomst).

Het rapport merkt ook op dat een tweede Trump-presidentschap de multipolarisatie verder zou kunnen versnellen.

Het stelt dat Trumps aanpak, waarbij Amerikaanse belangen boven wereldwijde samenwerking worden gesteld, allianties, met name in Europa, zou kunnen belasten.

De Munich Security Conference, waar de bevindingen van het rapport zullen worden besproken, begint op 14 februari en brengt wereldleiders, topministers, functionarissen en veiligheidsexperts van over de hele wereld samen.

Tijdens de driedaagse conferentie zullen onder andere de Amerikaanse vicepresident JD Vance, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands beleid Kaja Kallas toespraken houden.

Andere sprekers zijn onder meer de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani en de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly.

De organisatoren verwachten dat ongeveer 60 staatshoofden en regeringsleiders, 150 ministers en leiders van grote internationale organisaties zullen deelnemen.