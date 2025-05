De "excuses en verklaringen" van Israël om hulp aan Gaza te blokkeren zijn "onhoudbaar" en "zonder geloofwaardigheid", zei de Australische premier Anthony Albanese maandag in een van zijn scherpste kritieken op Tel Aviv.

"De acties van Israël zijn volstrekt onacceptabel. Het is schandalig dat er een blokkade is van voedsel en voorraden voor mensen in nood in Gaza," zei Albanese, volgens een transcript van zijn persconferentie in Canberra.

Albanese verklaarde dat hij deze kritiek heeft overgebracht aan de Israëlische president Isaac Herzog tijdens een ontmoeting in Rome enkele dagen geleden. Daar vertelde hij de Israëlische president: "De excuses en verklaringen van Israël (waren) volledig onhoudbaar en zonder geloofwaardigheid."

"Mensen verhongeren. Het idee dat een democratische staat voorraden achterhoudt, is een schande."

De kritiek van Albanese valt samen met de laatste waarschuwing van de VN dat Gaza op de rand van hongersnood staat.

Sancties tegen Israël

Verschillende westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada, hebben gedreigd sancties op te leggen aan Tel Aviv vanwege de beslissing van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om slechts "minimale" humanitaire hulp toe te staan in de belegerde enclave.

Hoewel Canberra zich niet heeft aangesloten bij die gezamenlijke dreiging, heeft het zich wel aangesloten bij het groeiende internationale koor van kritiek op het voorgestelde hulpprogramma van Israël en heeft het opgeroepen tot een volledige en onmiddellijke hervatting van humanitaire leveringen aan Gaza.

Door internationale oproepen tot een staakt-het-vuren te negeren, heeft het Israëlische leger sinds oktober 2023 een brute offensief tegen Gaza uitgevoerd, waarbij meer dan 53.900 Palestijnen zijn omgekomen, de meesten van hen vrouwen en kinderen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn afgelopen week meer dan 172.000 mensen ontheemd geraakt in Gaza door de intense Israëlische aanvallen en de belegering.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.