Qatar heeft een initiatief aangekondigd om via Jordanië aardgas aan Syrië te leveren, met als doel de beperkte stroomvoorziening in dat land te verbeteren.

Het initiatief is bedoeld om "bij te dragen aan de opwekking van elektriciteit, te beginnen met 400 megawatt, met geleidelijke verhogingen door het Qatar Development Fund," aldus de Qatarese zaakgelastigde in Damascus, Khalifa Abdullah Al Sharif, zoals geciteerd door het Syrische staatspersbureau SANA op donderdag.

De Syrische minister van Elektriciteit, Omar Shaqrouq, verklaarde dat de Qatarese gift zal bijdragen aan de ondersteuning van de Syrische energiesector door dagelijks 2 miljoen kubieke meter aardgas te leveren.

"Deze bijdrage zal 400 megawatt extra elektriciteit genereren, waardoor de stroomvoorziening verbetert en met twee tot vier uur per dag toeneemt," vertelde hij aan SANA. "Dit zal een positieve impact hebben op het dagelijks leven van de burgers en vitale sectoren in het land ondersteunen."

De woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken, Majed Al Ansari, benadrukte dat Qatar energieondersteuning aan Syrië wil bieden en dat de hulp het hele Syrische grondgebied zal bestrijken, wat bijdraagt aan meer stabiliteit.

Herbouwingsinspanningen

In een interview met de in Qatar gevestigde zender Al Jazeera verklaarde Al Ansari dat de Qatarese emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, duidelijke richtlijnen heeft gegeven om het Syrische volk te ondersteunen. Hij legde uit dat het doel van Qatar is om te voldoen aan de eisen voor de wederopbouw van Syrië.

Al Ansari herhaalde dat Qatar "altijd aan de zijde van het Syrische volk heeft gestaan, vanaf hun revolutie in 2011 tot 2024, en nu toegewijd is aan het ondersteunen van hun heropbouwingsinspanningen."

Hij benadrukte de coördinatie van Qatar met internationale partners om hulp aan Syrië te bieden, terwijl hij ook het belang van "relaties met wereldwijde partners, waaronder de Verenigde Staten," onderstreepte.

"We voeren dagelijks gesprekken met onze partners om de rollen in de ondersteuning van het Syrische volk te coördineren," voegde hij eraan toe, waarbij hij benadrukte dat de richtlijnen van de emir duidelijk zijn in het waarborgen van voortdurende hulp aan Syrië.

Syrië kampt met ernstige stroomtekorten, die zijn verergerd door de ineenstorting van het regime van Bashar al-Assad, een probleem dat de nieuwe regering van het land probeert aan te pakken.