Hevige regenval bleef donderdag het oosten van Australië teisteren, waardoor rivieren die al buiten hun oevers waren getreden verder opzwollen, wegen onder water kwamen te staan en bijna 50.000 mensen vastzaten.

De politie vond het lichaam van een 63-jarige man in een overstroomd huis in het landelijke dorpje Moto, ongeveer 400 kilometer ten noordoosten van Sydney.

Anderen klommen op hun daken om te ontsnappen aan het stijgende water, terwijl de autoriteiten helikopters, boten en drones inzetten voor een grootschalige zoek- en reddingsoperatie.

De stormen hebben in slechts twee dagen tijd meer dan vier maanden aan regenval gebracht in delen van New South Wales.

‘Meer slecht nieuws’

"Ik moet helaas zeggen dat we ons voorbereiden op meer slecht nieuws in de komende 24 uur. Deze natuurramp is verschrikkelijk geweest voor deze gemeenschap," zei Chris Minns, de premier van de staat, tegen verslaggevers.

De stad Kempsey, een agrarisch centrum aan de oevers van de Macleay-rivier, werd zonder veel waarschuwing omsingeld, vertelde burgemeester Kinne Ring aan AFP.

"Je denkt vaak dat regen op een tinnen dak rustgevend is, maar op dit moment is het oorverdovend en verschrikkelijk," zei Ring donderdag.

"De stortbuien zijn hevig en elke keer dat het regent, vraag je je af wat er nu weer gaat gebeuren."

Ring zei dat meer dan 20.000 mensen in haar lokale overheidsgebied geïsoleerd waren, waarbij velen geen toegang hadden tot medicijnen of voorraden.

"Dit is geen overstroming zoals we die in lange tijd hebben gezien."

Minns zei dat bijna 50.000 mensen geïsoleerd konden raken door overstromingen langs de Mid North Coast, waar rivieren van ruige heuvels stromen om het weelderige achterland te voeden.

De autoriteiten vreesden dat minstens drie mensen vermist waren.

‘Meer natuurrampen’

Van de droge outback tot de tropische kust, grote delen van Australië zijn de afgelopen maanden getroffen door extreem weer.

De gemiddelde zeewatertemperatuur rond het continent was in 2024 de hoogste ooit gemeten, volgens de Australian National University.

Warmer zeewater brengt meer vocht in de atmosfeer, wat uiteindelijk kan leiden tot intensere regenval.

Ongeveer 2.500 hulpverleners zijn naar de regio gestuurd, zei Minns, samen met reddingsboten, een vloot helikopters en "honderden" zoekdrones.