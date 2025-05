Honderdduizenden inwoners van Gaza-Stad hebben de afgelopen week hun enige bron van schoon drinkwater verloren nadat de watervoorziening van Israëlische waterbedrijven werd stopgezet door het Israëlische leger tijdens een hernieuwd offensief, aldus gemeentelijke autoriteiten in het gebied.

Veel mensen moeten nu, soms kilometers ver, lopen om een kleine hoeveelheid water te halen, nadat het Israëlische leger met bombardementen en offensief op grond in de oostelijke wijk Shejaiya van Gaza-Stad de pijpleiding beschadigde die wordt beheerd door het staatsbedrijf Mekorot.

“Sinds vanochtend wacht ik op water,” zei de 42-jarige Faten Nassar uit Gaza. “Er zijn geen stations en geen vrachtwagens die komen. Er is geen water. De grensovergangen zijn gesloten,

en als God het wil, zal de oorlog veilig en vredig eindigen."

Het Israëlische leger gaf geen directe reactie op een verzoek om commentaar.

Israël gaf vorige week de inwoners van Shejaiya opdracht te evacueren, nadat het een offensief was gestart waarbij meerdere districten werden gebombardeerd.

Volgens gemeentelijke autoriteiten voorzag de pijpleiding van Mekorot 70 procent van het water in Gaza-Stad sinds de vernietiging van de meeste waterputten tijdens de oorlog.

“De situatie is erg moeilijk en wordt steeds ingewikkelder, vooral als het gaat om de dagelijkse behoeften van mensen aan water, of het nu gaat om schoonmaken, desinfecteren, koken of drinken,” zei Husni Mhana, woordvoerder van de gemeente.

“We leven nu in een echte crisis van dorst in Gaza-Stad, en we kunnen de komende dagen met een moeilijke realiteit worden geconfronteerd als de situatie zo blijft.”

Verslechterende watercrisis

Het merendeel van de 2,3 miljoen inwoners van Gaza is door de oorlog intern ontheemd geraakt. Veel mensen maken dagelijks te voet lange tochten om plastic containers te vullen met water uit de weinige nog werkende putten in afgelegen gebieden – en zelfs dat water is vaak niet schoon.

Water voor drinken, koken en wassen is steeds meer een luxe geworden voor de inwoners van Gaza sinds het begin van de Israëlische oorlog tegen de kleine Palestijnse enclave in oktober 2023.

Sindsdien zijn meer dan 50.800 Palestijnen omgekomen, aldus Palestijnse autoriteiten.

Veel inwoners van de enclave staan uren in de rij om een enkele waterbeurt te krijgen, wat meestal niet genoeg is voor hun dagelijkse behoeften.

“Ik loop lange afstanden. Ik word moe. Ik ben oud, ik ben niet jong genoeg om elke dag rond te lopen om water te halen,” zei de 64-jarige Adel Al-Hourani.

Onbruikbaar voor menselijke consumptie

De enige natuurlijke waterbron van Gaza is het Kustwaterbekken, dat langs de oostelijke Middellandse Zeekust loopt van het noordelijke Sinaï-schiereiland in Egypte, door Gaza en Israël.

Maar het zoute leidingwater is ernstig uitgeput, met tot 97 procent dat ongeschikt wordt geacht voor menselijke consumptie vanwege zoutgehalte, overexploitatie en vervuiling.

De Palestijnse Waterautoriteit verklaarde dat de meeste van haar waterputten tijdens de oorlog onbruikbaar zijn geworden.

Op 22 maart meldde een gezamenlijke verklaring van het Palestijnse Bureau voor Statistiek en de Waterautoriteit dat meer dan 85 procent van de water- en sanitaire voorzieningen in Gaza volledig of gedeeltelijk buiten werking is.

Palestijnse en VN-functionarissen verklaarden dat de meeste ontziltingsinstallaties in Gaza beschadigd waren of hun activiteiten hadden gestaakt vanwege de Israëlische stroom- en brandstoftekorten.

“Vanwege de uitgebreide schade aan de water- en sanitairesector zijn de niveaus van watervoorzieningen gedaald tot gemiddeld 3-5 liter per persoon per dag,” aldus de verklaring.

Dat ligt ver onder de minimale 15 liter per persoon per dag die volgens de indicatoren van de Wereldgezondheidsorganisatie nodig is om in noodsituaties te overleven, voegde de verklaring eraan toe.