De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft plannen aangekondigd om miljarden euro's te investeren in Zuid-Afrika, terwijl Europa probeert zijn invloed in een land dat onder de aandacht van de Verenigde Staten staat, te versterken.

Het investeringspakket zou $ 5 miljard (4,7 miljard euro) mobiliseren voor Zuid-Afrika, zei von der Leyen tijdens een top met de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, en de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa op donderdag.

Het grootste deel - $ 4,8 miljard - zou worden besteed aan het financieren van schone energieprojecten, zoals het benutten van wind- en zonne-energie, en de productie van schone waterstof, aldus de EU in een verklaring.

“We willen onze toeleveringsketens versterken en diversifiëren. Maar we willen dit doen in samenwerking met jullie,” zei von der Leyen.

“Sommige landen zijn alleen geïnteresseerd in het winnen van grondstoffen en het elders exporteren van de winst. Dat is niet ons model. Wij willen lokale banen, lokale toegevoegde waarde en hoge milieu- en arbeidsnormen ondersteunen.”

De investering zou ook $ 760 miljoen besteden aan het opschalen van de productie van vaccins in Zuid-Afrika, de meest geïndustrialiseerde economie van het continent.

“Zuid-Afrika wil de gezondheid van zijn bevolking beschermen, evenals zijn autonomie en lokale industrieën.

Wij Europeanen willen enkele van onze kritiekste toeleveringsketens diversifiëren. Dit is wat ik een echt wederzijds belang noem,” zei von der Leyen.

Handelspartnerschap

Zuid-Afrika is de grootste handelspartner van de EU in Sub-Saharaans Afrika, met een export van goederen ter waarde van ongeveer 26 miljard euro naar het blok in 2023, voornamelijk mineralen en auto's.

Het handelstekort helt echter over in het voordeel van de EU en de totale wederzijdse handel had in 2023 een waarde van 53,8 miljard dollar.

De buitenlandse directe investeringen van de EU in Zuid-Afrika bedroegen ongeveer $77 miljard in 2022.

Beide partijen hebben te maken met ingrijpende beleidswijzigingen vanuit Washington sinds de terugkeer van de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis dit jaar.

De regering-Trump heeft de Zuid-Afrikaanse regering aangepakt door cruciale hulp te bevriezen en verschillende van haar beleidsmaatregelen te bekritiseren.

Washington heeft ondertussen tarieven van 25 procent opgelegd op staal- en aluminiumimport uit de EU. Op donderdag dreigde president Donald Trump een tarief van 200 procent op te leggen op wijn, champagne en andere alcoholische producten uit het 27 lidstaten tellende blok.