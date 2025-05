President Donald Trump heeft verhoogde tarieven op alle Amerikaanse importen van staal en aluminium ingevoerd, waarmee hij een campagne opvoert om de wereldwijde handelsnormen in het voordeel van de VS te herzien. Deze stap leidde tot snelle vergeldingsmaatregelen vanuit Europa.

Trumps beslissing om de Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten beter te beschermen, herstelt de effectieve wereldwijde tarieven van 25 procent op alle importen van deze metalen. Daarnaast worden de heffingen uitgebreid naar honderden afgeleide producten die van deze metalen zijn gemaakt, zoals moeren en bouten, bulldozerbladen en frisdrankblikjes.

De Europese Commissie reageerde vrijwel onmiddellijk en kondigde aan dat het vanaf volgende maand tegenheffingen zal opleggen op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro (28 miljard dollar).

Nauwe bondgenoten van de VS, zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië, bekritiseerden de algemene tarieven. Canada overweegt wederzijdse maatregelen, terwijl de Britse minister van Handel, Jonathan Reynolds, aangaf dat 'alle opties op tafel liggen' om in het nationale belang te reageren.

In de aanloop naar de deadline voor de tarieven dreigde Trump dinsdag Canada met een verdubbeling van de heffing tot 50 procent op hun staal- en aluminiumexport naar de VS.

Trump trok die plannen echter in nadat Ontario Premier Doug Ford ermee instemde om het besluit van zijn provincie om een toeslag van 25 procent te heffen op de export van elektriciteit naar de staten Minnesota, Michigan en New York op te schorten, totdat eerdere Amerikaanse tarieven werden opgeheven.

Een woordvoerder van het Witte Huis beschreef de Amerikaanse druk op Canada als een 'overwinning' voor het Amerikaanse volk.

Het Amerikaanse agentschap Customs and Border Protection heeft ruim voor de deadline van middernacht een einde gemaakt aan importen die in aanmerking kwamen voor rechtenvrije invoer in het kader van quotaregelingen, door in een bulletin aan verladers te melden dat het papierwerk voor de quota dinsdag om 16.30 uur plaatselijke tijd in de havens van binnenkomst in de VS moest zijn verwerkt, anders zouden de volledige tarieven in rekening worden gebracht.

Industriegroepen juichen de terugkeer van heffingen toe

De maatregel werd verwelkomd door Amerikaanse staalproducenten, omdat het de oorspronkelijke metalenheffingen van Trump uit 2018 herstelt, die waren verzwakt door talrijke landenspecifieke uitzonderingen, quota en duizenden productspecifieke vrijstellingen.

"Door de mazen in de tarieven te dichten die jarenlang zijn uitgebuit, zal president Trump opnieuw een staalindustrie stimuleren die klaarstaat om Amerika opnieuw op te bouwen," zei Philip Bell, voorzitter van de Steel Manufacturers Association, in een verklaring.

"De herziene tarieven zullen ervoor zorgen dat staalproducenten in Amerika nieuwe goedbetaalde banen kunnen blijven creëren en grotere investeringen kunnen doen, wetende dat ze niet zullen worden ondermijnd door oneerlijke handelspraktijken," voegde Bell eraan toe.

De Canadese minister van Energie, Jonathan Wilkinson, vertelde Reuters dat Canada niet-tarifaire maatregelen zou kunnen nemen, zoals het beperken van olie-export naar de VS of het heffen van exportbelastingen op mineralen, als de Amerikaanse tarieven blijven bestaan.

China blijft de op één na grootste leverancier van aluminium en aluminiumproducten, maar wordt al geconfronteerd met hoge tarieven om vermeende dumping en subsidies tegen te gaan. Daarnaast heeft Trump de afgelopen maand een nieuw tarief van 20 procent opgelegd vanwege de handel in fentanyl.