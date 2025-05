De Hongaarse premier Viktor Orbán dreigde vrijdag het volgende verlengingspakket van EU-sancties tegen Rusland te blokkeren, tenzij Brussel helpt om het Russische gastransport via Oekraïne, dat op 1 januari werd stopgezet, opnieuw op gang te brengen.

Orbán verklaarde op de staatsradio dat de beslissing van Oekraïne om het Russische gastransport naar Centraal-Europa te stoppen en de daaruit voortvloeiende prijsstijging "onacceptabel" was.

De export van Russisch gas via pijpleidingen door Oekraïne kwam tot stilstand toen de transitovereenkomst afliep. Kiev weigerde een nieuwe transitovereenkomst te onderhandelen, terwijl de oorlog tegen de Russische invasie zijn derde jaar nadert.

"Dat Oekraïne niet bereid is Russisch gas door zijn grondgebied te laten stromen zodat het Centraal-Europa kan bereiken, en daarmee de gasprijs verhoogt... dat is onacceptabel," zei Orbán.

Hij voegde eraan toe dat Hongarije daarom deze week EU-garanties had gevraagd voor zijn energiezekerheid.

Orbán verklaarde ook dat als de gasstromen niet worden hervat, Hongarije een veto zal uitspreken over de volgende verlenging van de sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd vanwege de oorlog.

"Onder andere heeft de Commissie beloofd de Oekraïners zover te krijgen dat ze het Russische gastransport hervatten," zei Orbán.

"Als de Commissie niet levert wat we hebben afgesproken, dan worden de sancties geschrapt."

Vernieuwde sancties

De EU heeft maandag haar sancties vernieuwd nadat Hongarije stopte met het blokkeren van een verlenging in ruil voor een verklaring over energiezekerheid.

De Commissie verklaarde "bereid te zijn om de gesprekken met Oekraïne voort te zetten over de levering aan Europa via het gaspijpleidingsysteem in Oekraïne, in overeenstemming met de internationale verplichtingen van Oekraïne. In dat kader is de Commissie bereid Hongarije (samen met Slowakije) bij dit proces te betrekken."

De Commissie was niet direct beschikbaar om commentaar te geven op de uitspraken van Orbán.

De sancties vereisen unanieme goedkeuring van de EU-lidstaten om elke zes maanden te worden vernieuwd.

De Russische gaslevering aan Hongarije verloopt via de Turkstream-pijpleiding naar het zuiden, niet via Oekraïne, maar Orbán benadrukt dat de route via Oekraïne belangrijk is voor Hongarije.