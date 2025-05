Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov heeft aangekondigd dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump maandagavond telefonisch contact zullen hebben.

Tijdens een persconferentie in Moskou op maandag bevestigde Peskov dat het gesprek gepland staat om 17.00 uur Moskouse tijd (GMT 14.00 uur).

Volgens hem is het doel van het gesprek om de resultaten van de recente gesprekken tussen Rusland en Oekraïne, die vorige week in Istanbul plaatsvonden, te bespreken.

"Wat betreft de gesprekken (in Istanbul), hebben we al alles gezegd wat we konden, inclusief de belangrijkste standpunten. We zullen afwachten en u de meest uitgebreide boodschap geven op basis van de uitkomst van het gesprek," merkte hij op.

Peskov beschreef het aanstaande contact als "belangrijk" en merkte op dat de leiders ook toekomstige communicatie tussen de twee landen zullen bespreken.

De woordvoerder ontkende daarnaast mediaberichten dat de Amerikaanse speciale gezant Steven Witkoff van plan zou zijn Rusland te bezoeken tijdens de meivakantie.

"Die informatie is onjuist," verduidelijkte hij.

Het vorige telefoongesprek tussen Poetin en Trump vond plaats op 18 maart.

Gevraagd naar de timing van een mogelijke ontmoeting tussen Poetin en Trump, zei Peskov dat dit zal afhangen van de agenda's en beschikbaarheid van beide leiders.

"Het plan zal afhangen van wat zij zelf beslissen. Twee presidenten nemen de beslissingen," zei hij.

De Kremlin-woordvoerder benadrukte dat "de ontmoeting van de presidenten productief moet zijn, en daarom grondig voorbereid moet worden."

Eerder, tijdens zijn reis naar de VAE, gaf Trump aan dat hij hoopt Poetin zo snel mogelijk te ontmoeten.

Het Witte Huis heeft aangegeven dat dergelijke onderhandelingen "zeer binnenkort" zullen plaatsvinden.

Rusland waardeert de Amerikaanse bemiddelings inspanningen in het Oekraïense conflict zeer; als deze inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van vreedzame uitkomsten, zou Moskou deze verkiezen, verzekerde hij.

De woordvoerder herinnerde er ook aan dat Rusland vóór 2022 aanzienlijke inspanningen leverde om via diplomatieke weg zijn doelen te bereiken.

Echter, de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en andere vertegenwoordigers weigerden categorisch om de voorgestelde conceptdocumenten te bespreken.

"Wanneer er geen manoeuvres meer mogelijk zijn op het politieke en diplomatieke pad, begint een speciale militaire operatie," zei hij.

In december 2021 stelde Rusland voor dat de NAVO, de OVSE en de VS in gesprek zouden gaan om Moskou veiligheidsgaranties te bieden, met als doel formeel vast te leggen dat de oostelijke uitbreiding van de Noord-Atlantische Alliantie niet tegen Rusland gericht was.

Echter, het Westen weigerde dergelijke garanties te bieden.