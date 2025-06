NAVO secretaris-generaal Mark Rutte zou pleiten voor een "400 procent toename" van de capaciteiten voor lucht- en raketverdediging van het trans-Atlantische bondgenootschap als reactie op de dreiging vanuit Rusland.

"We zien in Oekraïne hoe Rusland terreur vanuit de lucht brengt, dus we zullen het schild versterken dat onze luchten beschermt," zei Rutte in een toespraak tot de denktank Chatham House in Londen, volgens opmerkingen die maandag in een verklaring werden geciteerd.

Om geloofwaardige afschrikking en verdediging te behouden, gaf hij aan dat de NAVO "een 400 procent toename in lucht- en raketverdediging" nodig heeft.

Zijn opmerkingen komen voorafgaand aan een NAVO-top in Nederland deze maand, waar de Amerikaanse president Donald Trump bondgenoten onder druk zet om een aanzienlijke verhoging van hun militaire budgetten aan te kondigen.

Trump dringt erop aan dat NAVO-leden hun defensie-uitgaven verhogen tot vijf procent van hun bruto binnenlands product (BBP), een stijging ten opzichte van het huidige doel van twee procent.

Collectieve verdediging

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei vorige week in Brussel dat de bondgenoten dicht bij een akkoord waren over het vijf-procentdoel, dat tijdens de top in Den Haag zou kunnen worden geformaliseerd.

NAVO-leden hebben zich gehaast om hun verdedigingscapaciteiten te versterken sinds Rusland in februari 2022 zijn oorlog tegen Oekraïne begon.

"Het gevaar zal niet verdwijnen, zelfs niet als de oorlog in Oekraïne eindigt," zei Rutte.

"We hebben een kwantumsprong nodig in onze collectieve verdediging... We moeten meer troepen en capaciteiten hebben om onze plannen voor verdediging volledig uit te voeren."

"Onze legers hebben ook duizenden meer gepantserde voertuigen en tanks nodig, evenals miljoenen extra artillerie munitie."

Rutte zal volgende week Londen bezoeken, waar hij naar verwachting de nieuwe defensiestrategie van het Verenigd Koninkrijk zal verwelkomen.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde vorige week plannen aan om tot 12 nucleair aangedreven aanvalsonderzeeërs en zes munitiefabrieken te bouwen om het land opnieuw te bewapenen als reactie op de invasie van Oekraïne door Rusland.

Rusland bekritiseert NAVO 'agressie'

Rusland heeft de NAVO bekritiseerd als een "instrument van agressie" voorafgaand aan een verwachte oproep van NAVO-chef Mark Rutte voor een 400 procent toename in uitgaven aan luchtverdediging.

NAVO "toont zichzelf als een instrument van agressie en confrontatie", zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov maandag tegen verslaggevers, toen hem werd gevraagd naar de plannen die Rutte maandag tijdens een bezoek aan Londen zou aankondigen.