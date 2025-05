Amerikaanse wetshandhavingsfunctionarissen hebben verklaard dat ze een bericht op sociale media onderzoeken van voormalig FBI-directeur James Comey. Het bericht bevatte een afbeelding van '8647', wat door sommige Trump-aanhangers werd geïnterpreteerd als een bedreiging tegen president Donald Trump.

Comey, die in 2017 door Trump werd ontslagen, verwijderde het bericht later op donderdag. Hij verklaarde dat hij zich niet bewust was van de mogelijke associatie van de politieke boodschap met geweld.

In de Amerikaanse omgangstaal kan het getal 86 worden gebruikt als werkwoord dat betekent iemand uit een bar zetten vanwege dronkenschap of wangedrag. Het getal 47 wordt vaak geassocieerd met Trump, de 47e president.

Sommige Trump-aanhangers interpreteerden het bericht als een oproep om Trump met geweld uit zijn ambt te verwijderen, inclusief door middel van een aanslag.

Volgens de Merriam-Webster Dictionary kan '86' ook betekenen 'doden', maar deze betekenis is niet officieel opgenomen vanwege de relatieve nieuwheid en zeldzaamheid van het gebruik.

De Secret Service, die verantwoordelijk is voor de bescherming van de president, verklaarde op de hoogte te zijn van Comey's bericht, maar gaf geen oordeel over de betekenis ervan.

"De Secret Service onderzoekt grondig alles wat als een potentiële bedreiging tegen onze beschermelingen kan worden opgevat. We zijn op de hoogte van de berichten op sociale media van de voormalige FBI-directeur en nemen dergelijke retoriek zeer serieus. Verder geven we geen commentaar op zaken die verband houden met beschermende informatie," zei Secret Service-woordvoerder Anthony Guglielmi in een verklaring.

'Mooie schelpenformatie tijdens mijn strandwandeling'

Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem, wiens agentschap toezicht houdt op de Secret Service, verklaarde op X dat DHS en de Secret Service "deze bedreiging onderzoeken en gepast zullen reageren."

De huidige FBI-directeur Kash Patel zei op X dat zijn agentschap in contact staat met de Secret Service over het bericht en "alle nodige ondersteuning zal bieden."

Anderen waren explicieter in het toeschrijven van een kwaadaardige betekenis aan Comey's bericht. Zo verklaarde adjunct-stafchef van het Witte Huis Dan Scavino dat het een oproep was om Trump te vermoorden.

Comey plaatste een Instagram-foto van het getal 8647, gevormd door schelpen op het strand.

"Mooie schelpenformatie tijdens mijn strandwandeling," schreef Comey.

Maar na de ophef van Trump-aanhangers verwijderde Comey het bericht en verklaarde dat hij dacht dat het slechts een "politieke boodschap" was.

"Ik realiseerde me niet dat sommige mensen die cijfers met geweld associëren. Het kwam niet in me op, maar ik ben tegen elk soort geweld, dus heb ik het bericht verwijderd," zei Comey.

Aan het begin van zijn eerste termijn, in mei 2017, ontsloeg Trump Comey. Op dat moment leidde Comey als FBI-directeur een onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne van 2016 en Rusland om Trump aan de macht te helpen.