Twee medewerkers van de Israëlische ambassade zijn woensdagavond laat doodgeschoten buiten een Joods museum in Washington door een schutter, aldus de autoriteiten.

President Donald Trump veroordeelde de aanval in het hart van de Amerikaanse hoofdstad en zei: "Deze verschrikkelijke moorden in D.C., die duidelijk gebaseerd zijn op antisemitisme, moeten NU stoppen!"

Schoten klonken op de stoep buiten het Capital Jewish Museum in Washington, waar op dat moment een sociaal evenement werd gehouden voor jonge professionals en diplomatiek personeel.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken identificeerde de slachtoffers als Yaron Lischinsky en Sarah Lynn Milgrim.

Lischinsky was onderzoeksassistent bij de Israëlische ambassade, terwijl Milgrim werkte voor de afdeling publieke diplomatie, volgens hun LinkedIn-profielen.

Een videofragment dat na de aanval op sociale media circuleerde, toonde een jonge man in een jas en wit overhemd die "free, free Palestine" riep terwijl hij door de politie werd afgevoerd.

De politie bevestigde dat de vermoedelijke schutter na de aanval het museum binnenging en werd aangehouden.

“De schietpartij werd gepleegd door één enkele verdachte die nu in hechtenis is,” vertelde Pamela Smith, hoofd van de politie in Washington, aan verslaggevers.

"Voorafgaand aan de schietpartij werd de verdachte waargenomen terwijl hij heen en weer liep buiten het museum. Hij benaderde een groep van vier mensen, haalde een pistool tevoorschijn en opende het vuur.

Na de schietpartij ging de verdachte het museum binnen en werd hij aangehouden door de beveiliging van het evenement." Ze zei dat de geboeide man – geïdentificeerd als Elias Rodriguez, 30 jaar, uit Chicago – de politie vertelde waar hij het wapen had weggegooid.

Het incident komt te midden van wereldwijde zorgen dat Israël honderdduizenden mensen in Gaza uithongert door essentiële hulp te blokkeren. Israël heeft meer dan 53.000 Palestijnen gedood in een oorlog die door mensenrechtenorganisaties als genocide wordt bestempeld.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu krijgt nu zelfs kritiek van landen binnen de Europese Unie vanwege het voortzetten van de oorlog in Gaza.

Ook Palestijnen onder vuur

Ondertussen krijgen Palestijnen in de VS steeds meer te maken met een golf van vijandigheid, discriminatie en geweld tegen de toenemende spanningen rond de oorlog in Gaza.

In 2024 werd de 23-jarige Zacharia Doar neergestoken in wat de politie omschreef als een “op vooroordelen gebaseerde” aanval, terwijl de Council on American-Islamic Relations (CAIR) meldde dat vier moslimmannen werden aangevallen na een pro-Palestina protest.

In Ohio werd een 20-jarige Palestijnse Amerikaan aangereden door een auto terwijl de bestuurder naar verluidt schreeuwde: “Dood alle Palestijnen” en “Sterf!”, wat de gewelddadige retoriek onderstreept die in 2023 in het hele land is geëscaleerd.

De Council on American-Islamic Relations (CAIR), een van de grootste moslimburgerrechtenorganisaties in de VS, meldde een stijging van 7,4 procent in incidenten van discriminatie en aanvallen op moslims sinds het begin van de Israëlische oorlog in Gaza.

In een rapport dat in maart werd uitgebracht over incidenten van vorig jaar, merkte CAIR op dat in 2024 het hoogste aantal klachten over antimoslim- en anti-Arabische incidenten werd ingediend, in totaal 8.658.

Werkgerelateerde discriminatie maakte 15,4 procent van de klachten uit, gevolgd door immigratie- en asielkwesties met 14,8 procent.

Klachten over discriminatie tegen moslim- en Palestijnse studenten vertegenwoordigden 9,8 procent, terwijl haatmisdrijven tegen moslims en Arabieren 7,5 procent uitmaakten.

Het rapport identificeerde de aanvallen van Israël op Gaza als de belangrijkste factor achter de toename van incidenten.

Het benadrukte ook dat antimoslim-, anti-Arabische sentimenten en antisemitisme allemaal zijn toegenomen in de VS.

De arrestatie van Mahmoud Khalil, een Amerikaans permanent legaal inwoner en pas afgestudeerd aan de Columbia University die in april 2024 hielp bij het leiden van een pro-Palestijns anti-oorlogskampement op de campus, werd aangehaald als een ander geval van antimoslim- en anti-Arabische acties.