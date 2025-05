Iran en de Verenigde Staten hebben zich vrijdag in Rome voorbereid op een vijfde onderhandelingsronde over het snel oprukkende nucleaire programma van Teheran, waarbij verrijking het belangrijkste onderwerp is.

Amerikaanse functionarissen onder leiding van president Donald Trump houden vol dat Iran in geen enkel akkoord uranium mag blijven verrijken als voorwaarde voor het opheffen van sancties tegen de worstelende Iraanse economie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi benadrukte vrijdag vroeg online dat het uitsluiten van verrijking zou betekenen dat er “GEEN akkoord” komt.

“Een pad naar een akkoord vinden is geen hogere wiskunde,” schreef Araghchi op het sociale platform X. “Tijd om te beslissen.”

De VS worden opnieuw vertegenwoordigd in de gesprekken door Midden-Oosten-gezant Steve Witkoff en Michael Anton, directeur beleidsplanning van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoewel de autoriteiten geen locatie voor de gesprekken hebben genoemd, vond een eerdere ronde in de Italiaanse hoofdstad plaats in de ambassade van Oman.

De Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr al-Busaidi bemiddelt in de onderhandelingen, aangezien Oman door zowel Teheran als Washington wordt beschouwd als een betrouwbare gesprekspartner.

Verrijking van uranium blijft een cruciaal punt in de onderhandelingen. De gesprekken zijn gericht op het beperken van Iran's nucleaire programma in ruil voor het opheffen van enkele van de zware economische sancties die de VS aan het land hebben opgelegd, tegen de achtergrond van bijna een halve eeuw vijandigheid.

Trump heeft herhaaldelijk gedreigd luchtaanvallen uit te voeren op Iran's nucleaire programma als er geen akkoord wordt bereikt. Iraanse functionarissen waarschuwen steeds vaker dat ze een kernwapen zouden kunnen nastreven met hun voorraad uranium die bijna op wapenniveau is verrijkt.

‘Speciale maatregelen’

Uraniumverrijking blijft het belangrijkste geschilpunt. Witkoff suggereerde op een gegeven moment dat Iran uranium zou kunnen verrijken tot 3,67 procent, maar stelde later dat alle Iraanse verrijking moet stoppen. Deze positie van de Amerikaanse kant is in de loop van de tijd verhard.

Gevraagd naar de onderhandelingen zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Tammy Bruce, dat “we geloven dat we zullen slagen” in de gesprekken en in Washington's streven naar geen verrijking.

“De Iraniërs zitten aan tafel, dus zij begrijpen ook wat onze positie is, en ze blijven doorgaan,” zei Bruce donderdag.

Een idee dat tot nu toe is geopperd, is dat Iran de verrijking in het land zou kunnen stopzetten, maar een voorraad uranium zou kunnen behouden via een consortium in het Midden-Oosten, gesteund door regionale landen en de VS.

Echter, het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgehouden dat verrijking binnen de landsgrenzen moet doorgaan, en een soortgelijk voorstel voor een brandstofruil kreeg in 2010 geen steun in de onderhandelingen.

Ondertussen heeft Israël gedreigd Iran's nucleaire faciliteiten zelf aan te vallen als het zich bedreigd voelt, wat de spanningen in het Midden-Oosten verder compliceert, die al zijn opgelopen door Israël's oorlog in Gaza.

Araghchi waarschuwde donderdag dat Iran “speciale maatregelen” zou nemen om zijn nucleaire faciliteiten te verdedigen als Israël hen blijft bedreigen, terwijl hij ook de VS waarschuwde dat het als medeplichtig zou worden beschouwd bij een Israëlische aanval.