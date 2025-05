Salimata Sylla stond op het punt om haar team het basketbalveld op te leiden, zoals ze al vele keren eerder had gedaan.

Op die zondagochtend hadden zij en haar teamgenoten een busreis van drie uur gemaakt vanuit de Parijse voorstad Aubervilliers naar een rivaliserende club in het noorden van Frankrijk. Ze hadden zich omgekleed, opgewarmd, en Sylla, de aanvoerder van het team, was klaar om te beginnen.

Maar vlak voor de wedstrijd begon, kreeg ze te horen dat ze niet mocht spelen. De reden? Haar hoofddoek. Meer dan twee jaar later mag Sylla nog steeds niet deelnemen aan wedstrijden onder de jurisdictie van de Franse basketbalfederatie.

De 27-jarige voormalige point guard behoort tot de duizenden jonge moslimvrouwen in Frankrijk die worden uitgesloten van competitieve sport vanwege verboden op uniformen en andere kledingstukken met een religieuze of politieke betekenis.

Deze regels, zeggen critici, zijn onevenredig gericht op moslimatleten die een hidjab dragen.

Nu heeft een omstreden wetsvoorstel, gesteund door rechtse politici, dat hoofddoeken in alle sportcompetities zou verbieden, zijn eerste wetgevende horde genomen in de Senaat.

Als het wordt aangenomen door het Lagerhuis, zou het in de wet vastleggen wat tot nu toe werd besloten door individuele sportfederaties.

Tegenstanders noemen het discriminerend, islamofoob en een schending van zowel de rechtsstaat als het concept van 'laïcité' (secularisme).

In januari 2023 kreeg Sylla te horen dat ze haar hidjab moest afdoen als ze wilde spelen tegen een rivaliserende club. Sylla weigerde, verwijzend naar haar persoonlijke overtuiging en het feit dat haar sporthidjab officieel was goedgekeurd en geschikt werd geacht voor competitief gebruik.

De basketbalfederatie verbiedt echter alle hoofdbedekkingen als ongeschikt voor het spel, in tegenstelling tot de regels van de internationale federatie.

Sylla is gestopt met spelen bij haar voormalige club. Ze organiseert nu wedstrijden buiten de jurisdictie van de federatie en organiseert maandelijkse toernooien in Parijs en de omliggende voorsteden, waar vrouwen met of zonder hidjab kunnen basketballen. Tot nu toe hebben sportfederaties zelf kunnen beslissen of hoofddoeken zijn toegestaan.

Er is nog geen datum vastgesteld voor het debat over het wetsvoorstel in de lagere kamer van het parlement.

“Les Hijabeuses”

Een groep voetbalsters die een hoofddoek dragen, genaamd “Les Hijabeuses”, voert campagne tegen het verbod en stelt dat het nieuwe wetsvoorstel moslimvrouwen oneerlijk zou dwingen te kiezen tussen het dragen van een hoofddoek of het beoefenen van sport.

Nadat het hoogste administratieve hof van Frankrijk in 2023 oordeelde dat de voetbalbond hoofddoeken mag verbieden tijdens wedstrijden, hebben de Hijabeuses een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen Frankrijk, waarin ze stellen dat hun vrijheid van godsdienst wordt geschonden.

Vijfvoudig Olympisch judokampioen Teddy Riner, een prominente figuur in de Franse sportwereld, stelde dat het wetsvoorstel zich richt op één religie en dat de Franse samenleving zich in plaats daarvan zou moeten richten op het bevorderen van gelijkheid.

Het geschil heeft ook barsten binnen de coalitieregering blootgelegd. Hoewel sommige ministers hun twijfels hebben geuit over het wetsvoorstel, heeft het de sterke steun van hardrechtse zwaargewichten.

Eerder hebben wetgevers een wet goedgekeurd om het toezicht op moskeeën, scholen en sportclubs te versterken.

Amnesty International stelt dat het nieuwe wetsvoorstel moslimvrouwen en -meisjes uitsluit van sportcompetities als zij een hoofddoek of andere religieuze kleding dragen.

In aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 publiceerde Amnesty onderzoek naar regels in 38 Europese landen en ontdekte dat Frankrijk het enige land is dat religieuze hoofdbedekkingen in de sport verbiedt.