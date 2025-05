De Europese Unie zal proberen de sancties tegen Syrië geleidelijk op te heffen, zei de Franse president Emmanuel Macron woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Syrische ambtgenoot Ahmed al-Sharaa, die voor het eerst sinds zijn aantreden een Europees land toen hij naar Parijs reisde.

“Ik heb de president verteld dat als hij zijn koers voortzet, wij de onze ook zullen voortzetten: ten eerste door de Europese economische sancties geleidelijk op te heffen,” zei Macron.

Hij voegde eraan toe dat ze verder een “proces van overtuiging” zouden starten met de Verenigde Staten, zodat zij dezelfde weg inslaan, en dat ze samen met UNHCR en hun partners zouden werken aan een regionaal kader dat Syrië in staat stelt “zijn talenten en vitale krachten terug te zien keren”.

“Om dit te bereiken, zullen garanties nodig zijn over het juiste gebruik van internationale fondsen. Frankrijk zal ervoor zorgen dat de prioriteiten die het essentieel acht, in dit kader worden meegenomen, want, zoals ik al zei, de stabiliteit en eenheid van Syrië zijn ook essentieel voor de stabiliteit van het Midden-Oosten,” aldus Macron.

Hij herhaalde dat hij zou pleiten voor het niet verlengen van de sancties, die werden opgelegd tijdens het voormalige regime van Bashar al-Assad, en actief zou samenwerken met enkele lidstaten die nog “twijfels” hebben.

“Ik geloof dat het onze verantwoordelijkheid is om deze sancties geleidelijk op te heffen, deze beweging te ondersteunen en in de komende maanden de mogelijkheid te bieden om vooruitgang te boeken,” voegde hij eraan toe.

Wederzijdse samenwerking

Frankrijk “was een vriend van het Syrische volk en stond hen bij gedurende de jaren van de revolutie,” zei de Syrische president Al-Sharaa.

Hij voegde eraan toe dat hij met president Macron manieren heeft besproken om kwesties van wederzijds belang te bevorderen, waaronder de bijdrage van Frankrijk aan de wederopbouw en stabiliteit van Syrië, “wat de stabiliteit van de hele regio vertegenwoordigt”.

Al-Sharaa zei ook dat hij met de Franse president vooruitzichten voor samenwerking op het gebied van veiligheid, economie, justitie en terrorismebestrijding heeft besproken.

Hij sprak ook zijn dank uit aan Macron en het Franse volk voor “het verwelkomen van Syrische vluchtelingen in de afgelopen jaren en voor het ontvangen van mij vandaag”.

Hij benadrukte dat zijn regering “geen sektarische onrust of schendingen van de soevereiniteit van Syrië door buitenlandse partijen zal toestaan” en voegde er resoluut aan toe dat “de toekomst van Syrië niet in gesloten kamers of in verre hoofdsteden zal worden bepaald”.

Met betrekking tot de internationale sancties tegen Syrië zei hij dat deze “werden opgelegd vanwege misdaden begaan door het voormalige regime, en dat er geen rechtvaardiging is voor hun voortzetting na de verwijdering ervan”.