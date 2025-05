Inheemse Amerikaanse belangengroepen, gealarmeerd door het harde optreden van president Donald Trump tegen illegale immigratie, hebben richtlijnen uitgegeven om hun burgers te helpen bij de groeiende bezorgdheid over mogelijke arrestaties.

Slechts enkele dagen na het aantreden van Trump erkenden inheemse Amerikaanse groepen de noodzaak van voorzorgsmaatregelen nadat berichten waren opgedoken over stamleden in het zuidwesten van de VS die werden vastgehouden en ondervraagd door immigratieautoriteiten.

Op de website Operation Rainbow Bridge, die Navajo-stamleden bedient, werd aangegeven dat ambtenaren van US Immigration and Customs Enforcement (ICE) mogelijk per ongeluk inheemse Amerikanen kunnen deporteren.

De website adviseert leden om door de staat uitgegeven identiteitskaarten bij zich te dragen.

“Als je wordt aangehouden en ondervraagd, escaleer de situatie dan niet. Werk mee met de wetshandhaving als er wordt gevraagd om je identiteit te verifiëren,” aldus de mededeling.

De site adviseert Navajo-leden ook om agenten te vragen hun identiteit te verifiëren, niet te verzetten en het incident te documenteren. Ze worden ook geadviseerd om de deur niet te openen als een immigratieagent bij hen thuis verschijnt en om te vragen naar een huiszoekingsbevel.

Ondertussen stuurden Democratische wetgevers uit Arizona, New Mexico en Californië dinsdag een brief aan Trump waarin ze protesteerden tegen het ondervragen van het staatsburgerschap van een Mescalero-stamlid, ondanks dat de persoon een geldig identiteitsbewijs toonde.

Vorige week keurde de Winnebago Tribal Council in Nebraska gratis stamidentiteitskaarten goed voor alle leden van 18 jaar en ouder, “als een poging om stamleden van alle leeftijden te beschermen tegen ICE.”