De Chinese ambassade in de Filipijnen heeft de Europese Unie donderdag opgeroepen om te stoppen met het "uitlokken van problemen" in de Zuid-Chinese Zee en adviseerde Manilla om niet te "fantaseren" over het vertrouwen op externe krachten om geschillen in het gebied op te lossen.

Een woordvoerder van de ambassade maakte deze opmerkingen nadat Kaja Kallas, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, de Filipijnse hoofdstad had bezocht en haar bezorgdheid had geuit over de activiteiten van China in de drukke waterweg, waar de aanspraken van China die van sommige Zuidoost-Aziatische landen overlappen.

"De EU is geen partij in de geschillen over de Zuid-Chinese Zee en heeft geen recht om zich te mengen in de verschillen tussen China en de Filipijnen in dit gebied," zei de woordvoerder in een verklaring op de website van de ambassade.

"We dringen er bij de EU op aan om oprecht respect te tonen voor China's territoriale soevereiniteit en maritieme rechten en belangen in de Zuid-Chinese Zee en te stoppen met het uitlokken van problemen," voegde de woordvoerder eraan toe.

De Filipijnse ambassade in Peking heeft niet direct gereageerd op een per e-mail verzonden verzoek om commentaar.

Volgens een gezamenlijke verklaring na de ontmoeting tussen Kallas en de Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken eerder deze week, hebben de EU en de Filipijnen hun zorgen geuit over China's "illegale, dwingende, agressieve en misleidende maatregelen" tegen Filipijnse schepen en vliegtuigen die rechtmatige maritieme operaties uitvoeren in de Zuid-Chinese Zee.

China claimt soevereiniteit over bijna de gehele Zuid-Chinese Zee, inclusief delen van de exclusieve economische zones van Brunei, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen en Vietnam.