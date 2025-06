Een derde opeenvolgende nacht van geweld heeft Ballymena en omliggende steden in crisis gestort, terwijl relschoppers de politie aanvielen, voertuigen in brand staken en immigrantengemeenschappen viseerden.

De onrust, die werd veroorzaakt door de arrestatie van twee lokale tienerjongens in verband met een vermeende aanranding eerder deze week, is elke nacht verder geëscaleerd. Politieagenten zijn herhaaldelijk aangevallen met molotovcocktails, stenen en vuurwerk, waarbij meer dan 30 gewonden zijn gevallen in Ballymena en omliggende steden. Voertuigen zijn vernield, immigrantengezinnen zijn uit hun huizen verdreven en bedrijven hebben hun deuren gesloten uit angst voor verdere aanvallen.

Ondertussen vielen gemaskerde jongeren in Larne het Larne Leisure Centre aan tijdens de derde nacht van onrust. Ruiten werden ingeslagen en binnen in het gebouw werden branden gesticht. Eerder waren er op sociale media valse berichten verspreid dat migranten die uit Ballymena waren verdreven, tijdelijk in het centrum werden opgevangen. Het is bekend dat er op het moment van de aanval niemand in het gebouw aanwezig was.

“Georkestreerd racistisch geweld”

Immigrantengemeenschappen, met name uit de Filipijnen en Oost-Europa, hebben melding gemaakt van bedreigingen, vandalisme en verdrijving. Sommige gezinnen hebben hun huizen dichtgetimmerd of nationale vlaggen opgehangen om aanvallers af te schrikken. Een Filipijns gezin zat opgesloten in hun huis nadat hun auto in brand was gestoken.

De onrust werd aangewakkerd door publieke woede na de arrestatie van twee lokale 14-jarige jongens in verband met de vermeende aanranding van een tienermeisje op 7 juni in de Clonavon Terrace-wijk in Ballymena. Ondanks dat de politie heeft bevestigd dat de verdachten lokaal zijn, heeft desinformatie online geleid tot raciaal geladen geweld.

Tijdens een persconferentie verklaarde assistent-hoofdcommissaris Ryan Henderson dat de autoriteiten nog steeds de aard van het geweld onderzoeken. “Op dit moment is het voor ons niet duidelijk, noch via inlichtingen noch via wat we horen, of er sprake is van paramilitaire coördinatie,” zei Henderson, verwijzend naar schaduwparamilitaire groepen die nog steeds actief zijn in het land, dat een beladen verleden kent van sektarisch geweld tussen nationalistische katholieken en unionistische protestanten.

De politie bekijkt nu camerabeelden en overweegt extra ondersteuning van Britse eenheden. Het geweld heeft zich verspreid buiten Ballymena naar steden zoals Newtownabbey, Carrickfergus en Coleraine, waar oproerbeheersingsmaatregelen zijn ingezet.

De Noord-Ierse Eerste Minister Michelle O’Neill en plaatsvervangend Eerste Minister Emma Little-Pengelly hebben gezamenlijk de aanvallen veroordeeld en ze “georkestreerd racistisch geweld” genoemd. De Britse premier Keir Starmer riep ook op tot kalmte en steun voor het rechtssysteem.

Het is aangekondigd dat de Noord-Ierse minister Hilary Benn van plan is Ballymena te bezoeken om de situatie persoonlijk te beoordelen.

Gemeenschapsgroepen en lokale leiders werken samen om ontheemde gezinnen te ondersteunen en de spanningen te verminderen, terwijl de regio gespannen blijft.