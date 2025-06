De Amerikaanse president Donald Trump heeft de nachtelijke luchtaanvallen van Israël op Iran als “uitstekend” bestempeld en voegde eraan toe dat “er meer zal volgen”.

In een telefonisch interview met ABC News op vrijdag sprak Trump met duidelijke enthousiasme over de aanvallen.

“Ik denk dat het uitstekend is geweest,” zei Trump. “We hebben ze een kans gegeven en ze hebben die niet genomen. Ze zijn hard geraakt, heel hard. Ze zijn ongeveer zo hard geraakt als je geraakt kunt worden. En er komt meer. Veel meer.”

Gevraagd of de VS op enige manier betrokken was bij de aanval, weigerde Trump te antwoorden en zei: “Ik wil daar geen commentaar op geven.”

‘Iran moet een deal sluiten’

Trump waarschuwde Iran dat het “een deal moet sluiten, voordat er niets meer over is, en redden wat ooit bekend stond als het Perzische Rijk”.

“Geen doden meer, geen vernietiging meer, DOE HET GEWOON, VOORDAT HET TE LAAT IS,” schreef Trump op Truth Social.

Trump verklaarde dat hij Iran “een kans heeft gegeven” voor diplomatie, maar voegde eraan toe dat ondanks “hoe dichtbij ze kwamen, ze het gewoon niet voor elkaar kregen om een deal te sluiten.”

Hij zei dat hij Iraanse functionarissen had verteld dat de situatie “veel erger zou worden dan alles wat ze weten, hadden verwacht of was verteld”. Hij voegde eraan toe dat de VS “VERUIT” de meest geavanceerde en krachtige militaire uitrusting ter wereld produceert en dat Israël “veel ervan” bezit.