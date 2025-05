Turkish Technic, de onderhouds-, reparatie- en revisietak van Turkish Airlines, heeft een overeenkomst getekend met Rolls-Royce om een van de grootste faciliteiten voor motoronderhoud op te richten in de luchthaven van Istanbul.

Ahmet Bolat, voorzitter van de raad van bestuur van Turkish Technic, sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking tussen het bedrijf en Rolls-Royce. Hij gaf aan dat er meer dan anderhalf jaar is gewerkt om de overeenkomst te finaliseren.

“Dit zal ons de derde grootste onderhouds-, reparatie- en revisie (MRO)-onderneming ter wereld maken. Momenteel staan we op de zevende plaats. Naast vliegtuigonderhoud is motoronderhoud ook zeer belangrijk. We hebben een centrum voor motoronderhoud op Sabiha Gökçen Airport. In het eerste kwartaal van 2026 zullen we de eerste steen leggen op de luchthaven van Istanbul. In het vierde kwartaal van 2027 zullen we de eerste motor in onderhoud nemen. Wanneer dit onderhoudscentrum in 2036 volledig operationeel is, zullen we jaarlijks 200 motoren onderhouden,” zei hij woensdag.

“Gezien het feit dat Turkish Airlines 135 A350-vliegtuigen zal hebben, zullen we jaarlijks ongeveer 70 motoren van Turkish Airlines zelf onderhouden. Daarnaast zullen er ongeveer 120-130 motoren uit het buitenland komen.”

“Dit MRO-onderneming zal een jaarlijkse omzet van $1,5 miljard genereren. We ondertekenen een dergelijke grote overeenkomst. Tegelijkertijd zal dit niet alleen een onderneming zijn waarbij motoronderdelen uit het buitenland komen, maar we zullen hier alleen arbeid toevoegen.”

Leiderschap in motoronderhoud nastreven

“We zullen ook enkele onderdelen van deze motor in Turkije onderhouden. We zullen 20 procent van de motoronderdelen van dit vliegtuig in ons land repareren. We zullen een dergelijke reparatiecapaciteit verwerven. Het wordt een enorme investering voor ons land, een investering van $300 miljoen,” zei Bolat.

Hij voegde eraan toe dat ze tot nu toe $1,1 miljard hebben geïnvesteerd in de luchthaven van Istanbul en dat ze zullen blijven investeren.

De faciliteit, die gepland is om te worden opgericht op de luchthaven van Istanbul, zal Turkish Technic in staat stellen uitgebreide onderhoudsdiensten te leveren voor Trent XWB-97, Trent XWB-84 en Trent 7000-motoren die worden gebruikt in Airbus A350- en Airbus A330neo-vliegtuigen.

In deze nieuwe faciliteit voor motoren zal Turkish Technic niet alleen de vloot van Turkish Airlines bedienen, maar ook de klanten van Rolls-Royce wereldwijd.

De faciliteit, die de jaarlijkse omzet van het bedrijf met ongeveer 30 procent zal verhogen en Turkish Technic zal vestigen als leider in de markt voor motoronderhoud, zal naar verwachting een jaarlijkse exportbijdrage van ongeveer $700 miljoen opleveren voor de Turkse economie gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Turkish Technic levert op vijf locaties onderhoud, reparatie, revisie, engineering, modificatie, op maat gemaakte power-by-the-hour en herconfiguratiediensten aan vele nationale en internationale klanten.