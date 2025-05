Turkije heeft India’s aanval van 6 mei, gericht op burgers en civiele infrastructuur in Pakistan, scherp veroordeeld. Ankara waarschuwde dat deze actie het risico op een totale oorlog tussen de twee buurlanden gevaarlijk vergroot.

In een verklaring die woensdag door het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken werd vrijgegeven, noemde Ankara de escalatie “provocerend” en riep beide partijen op om terughoudendheid te betrachten en met gezond verstand te handelen.

“Wij veroordelen dergelijke provocerende stappen evenals aanvallen op burgers en civiele infrastructuur,” aldus het ministerie. “De aanval die India afgelopen nacht uitvoerde, vergroot het risico op een totale oorlog.”

Turkije sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de snel verslechterende situatie en riep op tot onmiddellijke maatregelen om de spanningen te verminderen en verdere conflicten te voorkomen. Het ministerie benadrukte het belang van het opzetten van noodzakelijke mechanismen, met name op het gebied van terrorismebestrijding, om soortgelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Ankara sprak ook zijn steun uit voor de oproep van Pakistan tot een onderzoek naar de terroristische aanslag van 22 april en herhaalde zijn standpunt over transparantie en regionale samenwerking.

“Wij verwachten dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de spanningen in de regio te verminderen,” aldus de verklaring, waarin werd toegevoegd dat Turkije de ontwikkelingen nauwlettend blijft volgen.

Stijgende spanningen tussen twee nucleaire mogendheden

In een grote escalatie voerde India aanvallen uit op zes locaties in Pakistan en door Pakistan bestuurd Kasjmir, waarbij burgers, waaronder kinderen, omkwamen en moskeeën werden beschadigd, aldus Pakistaanse functionarissen.

Het Pakistaanse leger meldde dat de getroffen gebieden Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad, Kotli, Bagh en Ahmadpur East omvatten. Onder de doden waren een 3-jarig meisje, een 16-jarig meisje en een 18-jarige jongen. Tientallen raakten gewond en twee mensen worden nog vermist.

Luitenant-generaal Ahmed Sharif Chaudhry verklaarde dat 24 inslagen werden geregistreerd van verschillende wapens, die dichtbevolkte gebieden en religieuze locaties troffen. Als reactie beweerde Pakistan vijf Indiase gevechtsvliegtuigen en meerdere drones te hebben neergehaald.