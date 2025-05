Palestijnen in Gaza hadden zondag weinig te vieren, terwijl ze begonnen met het markeren van een normaal gesproken feestelijke islamitische feestdag, te midden van snel slinkende voedselvoorraden en zonder uitzicht op een einde aan de oorlog met Israël.

Velen verrichten gebeden buiten bij verwoeste moskeeën tijdens het Eid al-Fitr-feest, dat het einde van de vastenmaand Ramadan markeert. Het zou een vreugdevolle gelegenheid moeten zijn, waarbij families samenkomen voor maaltijden en nieuwe kleding kopen voor kinderen — maar de meeste van de 2 miljoen Palestijnen in Gaza proberen simpelweg te overleven.

“Het is het Eid van Verdriet,” zei Adel al-Shaer na het bijwonen van het gebed in openlucht in de centrale stad Deir al-Balah.

“We hebben onze dierbaren verloren, onze kinderen, ons leven en onze toekomst. We hebben onze studenten, onze scholen en onze instellingen verloren. We hebben alles verloren.”

‘Doden, ontheemding, honger’

Twintig leden van zijn uitgebreide familie zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen, waaronder vier jonge neefjes slechts een paar dagen geleden, vertelde hij terwijl hij in tranen uitbarstte.

Israël beëindigde eerder deze maand het staakt-het-vuren met Hamas en hervatte de oorlog nadat de verzetsgroep weigerde om de last minute wijzigingen van Benjamin Netanyahu in de overeenkomst van januari te accepteren.

De recente Israëlische aanvallen hebben honderden Palestijnen gedood, en Israël heeft al vier weken geen voedsel, brandstof of humanitaire hulp toegelaten.

“Er vallen doden, er zijn ontheemden, er is honger en er is een belegering,” zei Saed al-Kourd, een andere gelovige.

“We gaan uit om de rituelen van God uit te voeren om de kinderen gelukkig te maken, maar wat betreft de vreugde van Eid? Er is geen Eid.”

De oorlog begon toen door Hamas geleide strijders op 7 oktober 2023 Israël binnendrongen, waarbij ongeveer 1200 mensen werden gedood, voornamelijk burgers, en 251 gijzelaars werden genomen.

Hamas houdt nog steeds tientallen gevangenen vast nadat de meeste anderen zijn vrijgelaten tijdens staakt-het-vuren of andere overeenkomsten.

De oorlog van Israël heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza meer dan 50.200 Palestijnen gedood, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en strijders in de telling.

Israëlische bombardementen en grondoperaties hebben grote delen van Gaza verwoest en op hun hoogtepunt de hele bevolking ontheemd.