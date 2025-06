Igor Ruge, een hotelmanager in een skiresort in het zuiden van Bulgarije, verwelkomde woensdag het nieuws dat de Europese Commissie zijn land groen licht had gegeven om volgend jaar toe te treden tot de eurozone.

De goedkeuring kan meer buitenlandse toeristen en investeringen betekenen voor het armste land van de EU.

“Het zal veel makkelijker zijn voor iedereen binnen de eurozone om onze waarde te begrijpen... en om te begrijpen dat Bulgarije een van de meest aantrekkelijke landen is voor winter- en zomervakanties,” zei Ruge, die twee hotels runt in de stad Bansko.

Bulgarije, een Balkanland dat grenst aan de Zwarte Zee, trad in 2007 toe tot de Europese Unie. Het zal op 1 januari 2026 het 21e land worden dat de euro invoert. Deze verandering zal de handelsstromen vergemakkelijken en het land een zetel geven in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, die de rentetarieven bepaalt.

Ondanks de verwachte voordelen zijn veel Bulgaren sceptisch.

Wijdverbreide corruptie, schrijnende inkomensongelijkheid en een vierjarige politieke crisis, gekenmerkt door een reeks vervroegde verkiezingen en zwakke coalities, hebben het vertrouwen in de autoriteiten aangetast. Veel mensen vrezen een stijging van de prijzen tijdens de overgang, zoals ook in andere landen gebeurde die de afgelopen tien jaar toetraden.

Uit een Eurobarometer-enquête die vorige maand door de Europese Commissie werd gepubliceerd, bleek dat 50 procent van de Bulgaren de gemeenschappelijke munt niet steunt, een stijging ten opzichte van 46 procent in november.

“Als je geen vertrouwen hebt in de instituties in het land, is het veel moeilijker om een overgang te maken... vooral als het gaat om toetreding tot de euro,” zei Petar Ganev, senior onderzoeker bij het Bulgaarse Instituut voor Markteconomie, tegen Reuters.

De regering, waarvan de ministeries de aankondiging verwelkomden als een verdiend resultaat na een inspanning van tien jaar, zei woensdag dat ze zou werken om praktijken te voorkomen die het vertrouwen in de overgang kunnen schaden.

“Het is belangrijk om voortdurend toezicht te houden op de prijzen, zodat Bulgaarse burgers en bedrijven er zeker van kunnen zijn dat er tijdens deze periode geen ongegronde prijsstijgingen zullen plaatsvinden,” zei minister van Financiën Temenuzhka Petkova tijdens een persconferentie.

De gouverneur van de centrale bank, Dimitar Radev, zei dat de technische en logistieke infrastructuur die al was opgebouwd, in de “eurozone”-modus moet worden gebracht, en dat de bank de regering zal ondersteunen bij het uitvoeren van een informatiecampagne over de euro.

In winkels worden al dagelijks goederen vermeld in zowel euro's als de Bulgaarse lev om mensen te laten wennen aan de omrekening. Toch blijft er luidruchtige politieke oppositie bestaan. Duizenden mensen woonden woensdag een protest bij, georganiseerd door de extreemrechtse Revival-partij, buiten het parlement in de hoofdstad Sofia, waarbij demonstranten Bulgaarse vlaggen zwaaiden en “nee tegen Euro-kolonialisme” scandeerden.

Nikola Ragev, een 75-jarige gepensioneerde, verkocht dinsdag groenten in de stad Pernik, ongeveer 20 kilometer ten westen van Sofia. Hij maakte zich zorgen dat de euro het land verder zou verarmen.

“De verandering zal moeilijk zijn... Mensen zijn erg arm geworden en tellen hun stotinki (centen) bij het winkelen, niet euro's,” zei hij.